Hoe Facebook donkere modus op iPhone en Android in te schakelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Facebook eindelijk de donkere modus publiekelijk test voor zijn officiële iPhone- en Android-apps.

De socialemediagigant onthulde eerder in 2020 dat het aan een donkere modus werkte, maar de functie moet nog verschijnen op zijn mobiele apps, ondanks dat zowel zijn website als Facebook Lite-app de optie biedt van een donkere modus.

Facebook zelf heeft de uitrol van de donkere modus naar iOS- en Android-gebruikers niet officieel bevestigd, maar seriële leaker Jane Manchun Wong en Facebooks technologiecommunicatiemanager, Alexandru Voica, onthulden het nieuws dat de donkere modus publiekelijk werd getest op Twitter in een gezamenlijke video.

Facebook test de donkere modus in het openbaar!



Je vroeg het, ik heb erover gepraat met Facebooks @alexvoica en hier is een video gemaakt in samenwerking met Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 30 oktober 2020

Het lijkt erop dat sommige gebruikers het geluk hebben gehad om het al op hun apparaten te hebben, maar er lijkt geen rijm of reden te zijn voor welke gebruikers de functie hebben die wacht om te worden ingeschakeld en welke niet.

Hier is hoe u controleert of u de donkere modus heeft en hoe u deze inschakelt:

Open de Facebook-app op uw iOS- of Android-apparaat Zorg ervoor dat je de meest actuele versie van Facebook hebt Tik op de drie lijnen in de rechter benedenhoek Scrol omlaag naar Instellingen en privacy Donkere modus

Als de donkere modus beschikbaar is op uw apparaat, ziet u deze tussen "Uw tijd op Facebook" en "App-taal".

Als het er niet is, wees dan geduldig, want het zal hopelijk de komende weken of maanden naar meer gebruikers worden uitgerold.

Geschreven door Britta O'Boyle.