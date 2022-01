Britse netwerken stellen herinvoering van EU-roamingkosten uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vodafone en EE hebben naar verluidt de herinvoering van EU-roamingtarieven uitgesteld.

Voordat u echter te opgewonden raakt, is de vertraging meer een kwestie van weken dan van maanden of jaren.

Vodafone was bijvoorbeeld van plan om vandaag, 6 januari 2022, de kosten terug te brengen, maar heeft dit verschoven naar het einde van de maand om meer te kunnen testen.

De BBC meldt ook dat EE de geplande reactiveringsdatum van januari naar maart heeft verplaatst.

Three heeft zijn plannen nog niet uitgesteld, maar ze treden sowieso pas in mei in werking .

Virgin Media O2 is het enige netwerk dat de herinvoering van post-Brexit EU-roamingtarieven heeft aangekondigd.

De andere netwerken bieden vanaf hun respectievelijke "inschakel"-datums kosten per dag voor het gebruik van mobiele data in EU-landen. Three, EE en Vodafone brengen elk £ 2 per dag in rekening, hoewel de laatste ook pakketten van 8 en 15 dagen zal aanbieden die goedkoper blijken te zijn.

"We hebben de introductie van roamingkosten uitgesteld tot eind januari, waardoor we tijd hebben voor verdere tests om de best mogelijke ervaring te garanderen voor klanten die onze bundels van £ 1 per dag kopen. Tot die tijd kunnen klanten zonder kosten roamen ", zei Vodafone ( via de BBC ).