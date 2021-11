Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EE heeft een stapel vroege kerstdeals aangekondigd voor zijn maandelijkse abonnementen, SIM-only, thuisbreedband en zelfs PAYG-abonnementen.

Een van de hoogtepunten is dat je een gratis Xbox Series S-console kunt krijgen, plus drie maanden lidmaatschap van Xbox Game Pass Ultimate, wanneer je een maandelijks betalend abonnement neemt met een select toestel van Oppo, Samsung of Google.

Het is bijvoorbeeld inbegrepen bij een Oppo A54 voor £ 29 per maand op een 10 GB slim abonnement. De handset kost ook £ 30 vooraf.

Als alternatief kunt u kiezen voor een 128 GB Pixel 6 voor £ 45 per maand, of een Samsung A52s 5G voor £ 35 per maand.

Andere deals zijn onder meer grote besparingen op de iPhone 12 Pro en Pro Max. Een slim abonnement van 50 GB plus een iPhone 12 Pro kost £ 57 per maand (met een aanbetaling van £ 50). Dat betekent een besparing van € 260 gedurende de looptijd van het contract.

Sim-only deals beginnen bij £ 20 per maand voor 150 GB aan data, terwijl een aantal PAYG-telefoons behoorlijke kortingen hebben – zoals een Nokia 1.4 voor £ 69,99 met £ 15 aan opwaardering inbegrepen.

Er is ook een korting van 10 procent op de supersnelle breedband van EE. Full Fiber Max 900 kost bijvoorbeeld slechts £ 49 per maand gedurende 24 maanden en is niet gratis.

Je kunt al deze EE-kerstdeals en meer hier vinden .