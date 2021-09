EE start volgende maand met verbeterde 5G-uitrol in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EE zal vanaf oktober "enhanced 5G" aanbieden aan Britse klanten.

Hierbij wordt rekening gehouden met het laagbandspectrum dat het eerder dit jaar op de Ofcom-veiling won. Dankzij het 700MHz-spectrum kan het een beter 5G-signaal binnenshuis bieden.

Het netwerk zal deze verbeterde service in eerste instantie uitbreiden naar Redditch, Morecambe en Cramlington. Klanten in die gebieden met compatibele 5G-handsets zouden een betere connectiviteit binnenshuis moeten zien.

Er is nog geen woord over wanneer of waar het laagbandspectrum verder zal worden uitgerold, maar EE heeft zich ertoe verbonden ervoor te zorgen dat het hele VK tegen 2028 5G-compatibel is. Het beweert dat de helft van de Britse bevolking in het begin zal worden gedekt door 5G-connectiviteit 2023.

"We blijven zoeken naar manieren om onze klanten de best mogelijke 5G-service te bieden. Door de indoor 5G-dekking die we bieden verder te verbeteren, helpen we de ervaring voor mensen met de nieuwste smartphones te verbeteren, zodat ze er het maximale uit kunnen halen. op meer plaatsen in het Verenigd Koninkrijk", zegt EEs directeur van mobiel, David Salam.

Rivaliserende UK-netwerken, waaronder Three , (Virgin Media) O2 en Vodafone , hebben ook een aanzienlijk deel van het laagbandspectrum, dus u kunt verwachten dat hun respectieve uitrol zich de komende maanden ook zal uitstrekken tot een betere dekking binnenshuis.