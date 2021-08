EE biedt Netflix voor het eerst als slim voordeel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EE heeft Netflix toegevoegd als een van zijn slimme voordelen voor nieuwe en upgradende gebruikers met een Android-smartplan.

Klanten kunnen nu kiezen voor een "gratis" Netflix-abonnement als onderdeel van hun voordelen . Andere opties blijven bestaan, waaronder BT Sport Ultimate, Apple Music en roaming.

Het is momenteel niet beschikbaar voor gebruikers op iOS.

Degenen met een slim plan - of een nieuw volledig werkend plan - krijgen tussen de één en drie voordelen, afhankelijk van het tarief, die bij aanvang van het contract worden gekozen.

Het Netflix-voordeel geeft je Netflix Basic, dat streamt in SD en naar één apparaat tegelijk, hoewel je het op elk apparaat kunt gebruiken dat je bezit, niet alleen op je handset.

Voor een extra £ 4 per maand krijg je Netflix Standard, met HD-streaming en maximaal twee apparaten tegelijk. Of u kunt ervoor kiezen om £ 8 extra per maand te betalen voor Netflix Premium, met maximaal 4K-streaming en vier apparaten tegelijk.

Klanten die al een Netflix-abonnement hebben, kunnen deze naadloos omwisselen en eventuele externe betalingen stoppen.

Het nieuwe volledige werkplan is ook exclusief voor Android en beschikbaar op handsetdeals. De slimme abonnementen met voordelen zijn beschikbaar op zowel Android-handset als SIM-only deals.

U kunt hier meer informatie vinden op de winkelpagina van EE.