EE zegt dat het tegen 2028 5G in het VK zal aanbieden, maar het is vaarwel aan 3G in 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EE heeft zijn toekomstige plannen voor de uitrol van 5G in het VK verduidelijkt met als hoofddoel om 5G-dekking tegen 2028 naar 90 procent van de Britse landmassa te brengen. Het plan vermeldt ook het doel van 50 procent dekking van de bevolking vijf jaar eerder, in 2023.

In het plan is ook een datum opgenomen voor de langverwachte pensionering van 3G tegen 2023 om de 5G-capaciteit te vergroten. Het gat in de dekking zal worden opgevuld door de huidige inspanningen om het 4G-bereik te verbeteren. Interessant is dat EE zegt dat 3G nu minder dan 2 procent van het dataverkeer afhandelt.

EE zegt dat het 4G tegen 2025 met nog eens 4.500 vierkante mijl zal uitbreiden, en meer dode hoeken zal opvullen als onderdeel van het Shared Rural Network (SRN) -programma naast Vodafone, Three en O2 om netwerken uit te breiden naar voorheen onhaalbare gebieden door infrastructuur te delen. Het programma betekent ook meer keuze in gebieden waar er bijvoorbeeld momenteel maar één operator kan worden gekozen.

Het netwerk zal zijn nieuwe 5G-kernnetwerk in 2023 lanceren. Om zijn doelen voor bevolkingsdekking te bereiken, zullen Britse netwerken doen wat we in de VS hebben gezien en laagband 5G-spectrum ( gewonnen in de recente veiling ) toevoegen aan de mix om de dekking te vergroten.

EE zegt dat Redditch, Morecambe en Cramlington de eerste steden in het VK zijn die zullen profiteren van deze nieuwe spectrumdekking.

EE/BT zegt bovendien dat het tegen het midden van dit decennium verwacht glasvezel-, wifi- en mobiele netwerken volledig te integreren, wat betekent dat de technologieën beter zullen samenwerken om naadloze connectiviteit te bieden en klanten volledig geïntegreerde bundels aan te bieden.

Bovendien zegt het netwerk dat het meer alternatieve on demand 5G-dekkingsoplossingen zal bieden voor grote evenementen, net zoals we in het verleden op evenementen zoals Glastonbury hebben gezien. Ook gaat het experimenteren met satellietoplossingen van OneWeb .

