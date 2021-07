De nieuwe Stay Connected-belofte van EE verleent gegevens buiten het contract om berichten binnen te laten druppelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EE heeft Stay Connected-gegevens aangekondigd, waarmee klanten die maandelijks betalen, berichten kunnen blijven sturen, zelfs als ze geen gegevens meer hebben.

Het doel is ervoor te zorgen dat er nog steeds een verbinding is voor apparaten zodra die datalimiet is bereikt: in plaats van dat de deur dichtslaat, laat EE wat gegevens door - en we bedoelen druppelen.

De datasnelheid die EE aanhaalt is 0,5 Mbps download. Dat maakt het mogelijk om berichten te bezorgen die gebruikmaken van dataservices, zoals Apple iMessage, Googles chatberichten die RCS gebruiken of WhatsApp.

Als je geen dataverbinding hebt, worden er bij die diensten geen berichten meer verzonden en ontvangen totdat je een gebruiksvriendelijk wifi-netwerk hebt gevonden of je maandelijkse datalimiet opnieuw begint - en dat kan ervoor zorgen dat sommige mensen voor een bepaalde tijd de verbinding hebben verbroken.

Onder Stay Connected zou dat nooit mogen gebeuren, want er zal een straaltje zijn waardoor die kleinere datapakketten doorkomen en ervoor zorgen dat berichten nog steeds kunnen worden verzonden en ontvangen, maar u kunt bijvoorbeeld geen FaceTime starten voor een videochat.

EE zegt dat het aanbod beschikbaar is voor nieuwe of upgradende klanten die maandelijks betalen en het zal gemoedsrust geven aan ouders die proberen kinderen bij te houden, vrienden die altijd hun gegevens doorzoeken en nog veel meer.

Elders maakt EE ook Wi-Fi Calling mogelijk voor betalende klanten, wat betekent dat ze die belangrijke gesprekken kunnen voeren vanaf locaties zonder netwerkverbinding, terwijl 4G-bellen (ook bekend als VoLTE) wordt uitgerold voor mensen met compatibele PAYG-handsets, geeft weer meer connectiviteitsopties.

Dit zou allemaal moeten betekenen dat meer mensen vaker verbonden zijn - en het oude excuus van "Ik had geen gegevens meer" of "Ik had geen ontvangst" zou minder vaak voorkomen.