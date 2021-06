EE stuurt een slecht bericht met vast tarief voor EU-roaming vanaf januari 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is nooit een goed moment om slecht nieuws te brengen, maar het lijkt erop dat het vandaag de dag is voor EE, waarbij het netwerk toegeeft dat het een vast bedrag van £ 2 per dag zal introduceren voor klanten die binnen de EU willen roamen - in totaal 47 bestemmingen.

De stap is een klap voor klanten na de Brexit en werd al enige tijd gevreesd - free-roaming werd geïntroduceerd tussen EU-lidstaten in 2017, maar nu het VK de EU heeft verlaten, kunnen netwerken doen wat ze willen.

O2 heeft vanochtend ook een limiet van 25 GB ingevoerd voor roaming, waarboven £ 3,50 per GB wordt betaald. Maar hoewel dat slechts 1 procent van de gebruikers van O2 zal treffen (volgens O2 zelf, geest), zal de verhuizing van EE iedereen op zijn netwerk beïnvloeden die de EU bezoekt.

Daar past een kleine kanttekening bij, aangezien het vanaf 7 juli van dit jaar van toepassing is op nieuwe en upgradende klanten. Maar dat zal uiteindelijk voor de meesten gelden - als u uw contract wijzigt, overtreedt u de nieuwe regel.

Het tarief van £ 2 stelt je in staat om het volledige bedrag voor data, minuten en smsen van je abonnement te gebruiken op een van de 47 bestemmingen.

EE zegt dat klanten die voor langere tijd naar het buitenland reizen een Roam Abroad Pass voor 30 dagen kunnen gebruiken. Klanten met een Essential-abonnement kunnen de pas nemen voor £ 10, terwijl klanten met een Smart of Full Works-abonnement de pas als onderdeel van hun abonnement kunnen opnemen.

Merk op dat de Republiek Ierland is uitgezonderd van de regel - het blijft als een binnenlandse bestemming.

De volledige lijst met landen is: Oostenrijk, Azoren, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Canarische Eilanden, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Frans-Guyana Guyana, Duitsland, Gibraltar, Griekenland, Guadeloupe, Guernsey, Hongarije, IJsland , Ierland, Isle of Man, Italië, Jersey, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal (inclusief Madeira), Reunion Islands, Roemenië, San Marino, Saint Martin (Frans), Saint Barthelemy, Slowakije, Slovenië, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden), Zweden, Zwitserland en Vaticaanstad (Italië).

EE zegt dat Turkije (klanten kunnen verbinding maken met een Turks netwerk in Noord-Cyprus) en Andorra zich buiten de EU/EER bevinden en niet zijn opgenomen in de Europese roamingzone van het netwerk.

Voor oproepen vanuit een van deze landen of vanuit Noord-Cyprus, indien verbonden met een Turks netwerk, worden kosten in rekening gebracht.

Geschreven door Dan Grabham.