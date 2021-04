EE schakelt 5G in 35 nieuwe steden in het VK in, en staat nu op 160 locaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EE heeft 5G uitgerold in 35 andere steden en dorpen. Dat betekent dat het op een na grootste netwerk van het VK nu 160 Britse 5G-locaties live heeft.

We zijn nu bijna twee jaar na de lancering van EE 5G en hoewel het netwerk niet zo veel locaties heeft als Three (193), blijft de dekking op elke locatie uitgebreider. Alle mobiele netwerken in het VK zijn onlangs toegevoegd aan hun spectrumtoewijzingen als onderdeel van de laatste veiling van Ofcom, dus verwacht dat de uitrol in 2021 snel zal doorgaan.

EE zegt dat het de mijlpaal zal bereiken om deze maand een miljoen actieve 5G-klanten te bereiken. De telling omvat de klanten met een 5G-abonnement en een 5G-apparaat.

De 35 nieuwste locaties zijn:

Aldridge

Alexandrië

Aylesbury

Ayr

Barnsley

Biggleswade

Blackburn

Bolton

Brighton

Chester

Colchester

Dundee

Exeter

Grantham

Gravesend

Harrogate

Lincoln

Milton Keynes

Norwich

Paignton

Poole

Portsmouth

Rickmansworth

Runcorn

Southport

Stockton-on-Tees

Stoke-on-Trent

Stratford-upon-Avon

Sunbury-on-Thames

Swansea

Swindon

Widnes

Wigan

Worcester

York

In een artikel dat in januari op de redactiekamer van het bedrijf werd gepost, peinsde Marc Allera, directeur van BT / EE, over de beweringen van andere netwerken: "Ik word vaak gevraagd, waarom zou ik me druk maken om welke criteria dan ook, waarom niet gewoon aankondigen wanneer zelfs maar één site ergens live is? ? Nou, we geloven dat klanten ons netwerk moeten vertrouwen, zodat hun ervaring overeenkomt met hun verwachtingen.

"We zouden onze criteria kunnen versoepelen, zoals sommige concurrenten; om eerlijk te zijn, het is verleidelijk, door dat te doen, zouden we onthullen dat 5G zich feitelijk op ongeveer 200 unieke locaties in het VK bevindt. We zijn echter van mening dat onze claims net zo geloofwaardig moeten zijn als onze 5G bruikbaar is. . "

"Het gaat niet alleen om het aantal dorpen en steden - hoewel ons groeiende netwerk betekent dat onze klanten nog steeds toegang hebben tot de meest uitgebreide 5G-dekking in het VK - het gaat om de kwaliteit en beschikbaarheid van je 5G-verbinding.

Geschreven door Dan Grabham.