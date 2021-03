Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De vertraagde Britse spectrumveiling is nu opgelost en het is geweldig nieuws voor de uitrol van 5G in het land.

Ofcom heeft Pocket-lint voorzien van de resultaten en elk van de vier belangrijkste netwerken in het VK heeft aanzienlijke spectrumbanden gewonnen. Dit zorgt ervoor dat hun 5G-diensten kunnen worden uitgebreid naar meer locaties en robuustere signalen kunnen bieden.

Een aanzienlijk aantal midden- en lage-bandfrequenties werd aangeboden, waarbij de lage-band het meest aanlokkelijk (en duur) bleek.

Dat komt omdat, hoewel het middenbandspectrum geweldig is voor langeafstandssignalen, de lage band de dekking binnenshuis en op het platteland helpt.

EE, Hutchinson ( Three ) en Telefonica (O2) wisten elk 2x10 MHz gepaarde frequentiespectrum in de 700 MHz-band te winnen.

EE verzekerde zich ook van 20 MHz aanvullend downlink-spectrum in de 700 MHz-band.

EE, O2 en Vodafone wonnen elk 40 Hz in de 3,6 - 3,8 GHz-band. Drie hebben al een aanzienlijk aandeel in de middenbandfrequenties.

De totale spectrumveiling bracht meer dan £ 1,3 miljard op voor de Britse regering.

"Het winnen van het gewaardeerde 700 MHz-spectrum was vooral belangrijk voor EE en Three. Beiden bleven achter bij de lage-bandfrequenties, die het meest geschikt zijn om een groot gebied, landelijke dekking en dekking in gebouwen te bereiken", werd ons verteld door de directeur connectiviteit bij analistenbureau CCS Insight, Kester Mann.

"De snelle afronding van de veiling en de relatief bescheiden totale uitgaven zijn goed nieuws voor 5G in het VK."

De veiling komt nu in een toewijzingsfase waar de aanbieders kunnen bieden en vervolgens kunnen onderhandelen op specifieke frequentieposities. Eenmaal voltooid, kunnen ze ze vervolgens gaan gebruiken in hun netwerken in het hele VK.

