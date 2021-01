Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EE heeft de uitrol van 5G voortgezet en 13 extra steden in het VK toegevoegd aan zijn steeds groter wordende dekkingslijst.

Er zijn nu 125 locaties die een 5G-signaal kunnen ontvangen op EE , met Burton-upon-Trent, Cannock, Grimsby, Halifax, Ipswich, Leamington Spa, Middlesbrough, Neath, Portishead, St Albans, Stockport, Swinton en Tamworth als laatste .

Een van de groeigebieden als het gaat om 5G-gebruik, is gaming, beweerde EE. Mobiel gamen op apparaten neemt een hoge vlucht, terwijl het 5G-datagebruik voor console-gaming ook aanzienlijk is gestegen sinds de lancering van de Xbox Series X / S enPS5 . Het mobiele verkeer voor de online connectiviteit van PlayStation is bijna verdrievoudigd, onthulde het netwerk.

"De erkenning van vandaag toont aan dat we blijven investeren om onze klanten verbonden te houden met wat voor hen het belangrijkst is: genieten van de nieuwste game-release, videogesprekken delen met dierbaren of online leren", aldus Marc Allera, CEO van BT.

EE zal binnenkort inspelen op de mobiele gaming-trend door een speciale mobiele gaming-bundel uit te brengen. De volledige details zijn binnenkort beschikbaar en we zullen u dienovereenkomstig informeren.

Andere steden die onder de 5G-service van EE vallen, zijn onder meer Belfast, Birmingham, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Liverpool, Londen, Manchester en Newcastle.

U kunt de huidige dekkingslijst hieronder bekijken en op dekking.ee.co.uk .

