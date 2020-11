Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je rond Black Friday een nieuwe smartphone koopt, krijg je altijd veel korting, en de nieuwste deals van EE maken het nog gemakkelijker om deze tijd te besparen.

Wie een iPhone 11, Samsung Galaxy S20 5G of een solide SIM-only contract in de gaten houdt, heeft vooral geluk, met een reeks smakelijke aanbiedingen waarmee je de beste deal kunt vinden voordat ze op 1 december aflopen.

De iPhone 11 is bijvoorbeeld beschikbaar voor £ 29 per maand (en £ 99 vooraf) op het Essential-plan, waardoor je 1 GB aan data, onbeperkte smsjes / minuten en een gigantische besparing van £ 241 krijgt . Als u echter meer gegevens nodig heeft, kunt u kiezen voor het contract waarmee u £ 39 per maand (en £ 50 vooraf) betaalt, waarbij u 10 GB aan data en onbeperkte smsjes / minuten terugkrijgt. In totaal bespaart u daarmee £ 240 .

Als je Team Android bent, is het nieuwste vlaggenschip van Samsung misschien meer naar je zin, en de Galaxy S20 5G is verkrijgbaar met een topkorting - voor £ 37 per maand (en £ 70 vooraf) krijg je 10 GB aan data terug , onbeperkt smsen / minuten en een enorme besparing van £ 462 .

Het eigen apparaat van Google, de Google Pixel 4a, is beschikbaar tegen een gereduceerd tarief met een extra bonus erin. Als je ervoor kiest om £ 31 per maand te betalen (en £ 30 vooraf), krijg je 10 GB aan data, onbeperkte smsjes / minuten en een 43-inch LG 4K UHD-tv. Met de deal zelf kun je sowieso £ 192 besparen, dus het gratis geschenk maakt dit een goed idee voor degenen die deze Black Friday ook een tv moeten kopen.

Een soortgelijk soort traktatie wordt gegooid als je zin hebt om over te stappen naar de Oppo A72. Voor £ 29 per maand (en £ 30 vooraf) is er 10 GB, onbeperkte smsjes / minuten en een besparing van £ 144 , evenals een gratis Nintendo Switch.

Tot slot, voor degenen die nog geen zin hebben om van telefoon te veranderen, kun je met de beste SIM-only deal 160 GB en onbeperkte smsjes / minuten ontvangen - alles voor slechts £ 20 per maand. Dat zijn de meeste gegevens die EE ooit heeft uitgedeeld voor een SIM-only deal, en hoewel je een grote stroomgebruiker zou moeten zijn om er het beste van te maken, is het een ongelooflijke prijs-kwaliteitverhouding.

Zorg er echter zoals altijd voor dat je deze Black Friday langs alle netwerken scout om er zeker van te zijn dat je de beste deal krijgt. Dit zijn enkele van de beste besparingen waarvan u kunt profiteren vóór die deadline van 1 december van EE, maar ze kunnen allemaal enorm populair blijken te zijn, vooral die met gratis geschenken.

Geschreven door Conor Allison.