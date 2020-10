Vergrendelde telefoons worden vanaf december 2021 uit de Britse winkelschappen geweerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ofcom heeft aangekondigd dat resellers van telefoons niet langer vergrendelde telefoons in het VK kunnen verkopen. De nieuwe verordening treedt in werking vanaf december 2021, met als doel het voor consumenten gemakkelijker te maken om van netwerkaanbieder te wisselen.

De aankondiging komt bijna een jaar nadat de Britse regelgevende instantie had onthuld dat er een overlegperiode zou komen om plannen te bespreken om vergrendelde telefoons te verbieden.

Momenteel verkopen EE, BT Mobile, Tesco Mobile en Vodafone allemaal telefoons die op hun netwerk zijn vergrendeld en die niet bij een andere netwerkprovider kunnen worden gebruikt zonder te vragen om deze te ontgrendelen.

Dat kan op zichzelf een gedoe zijn en is niet altijd gratis. Ofcom zegt dat zijn onderzoek suggereert dat ongeveer een derde van de mensen die besloten niet van provider te veranderen, dit deed omdat ze werden afgeschrikt door het ontgrendelingsproces van de telefoon.

De verhuizing zelf is een van de vele die Ofcom heeft geïntroduceerd om nieuwe Europese regels te weerspiegelen, en is er om ervoor te zorgen dat klanten geen uitdagende hindernissen of obstakels tegenkomen wanneer ze proberen van provider te veranderen.

Het hebben van een ontgrendelde telefoon betekent ook dat het gemakkelijker is om het apparaat te verkopen nadat je er klaar mee bent, en dat consumenten zich geen zorgen hoeven te maken dat ze het alleen aan iemand op hetzelfde netwerk doorgeven of verkopen.

Zodra de regel eind volgend jaar van kracht wordt, kun je elke Britse netwerk-simkaart in en uit je telefoon wisselen, of - als je telefoon dual-sim-ondersteuning heeft - twee verschillende providers op hetzelfde apparaat gebruiken , zelfs als u de telefoon bij Vodafone of EE koopt. Dit is een grote overwinning voor Britse consumenten.

