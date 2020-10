EE Match Day Experience brengt 360 graden weergave, AR-graphics en Dolby Atmos naar BT Sport op iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nieuwe technologie in de BT Sport-app brengt nieuwe functies voor voetbalfans, waaronder 360 graden weergave op het veld en samen kijken. Veel van de functies maken gebruik van de augmented reality (AR) -mogelijkheden van de iPhone met behulp van de AR-kit van Apple.

Om te beginnen zal de technologie beschikbaar zijn voor EE-klanten met het EE Full Works Plan voor iPhone. Hoewel BT zegt dat het plan geoptimaliseerd is voor iPhone 12, komen de meeste functies naar alle huidige iPhones die beschikbaar zijn in het plan en zullen ze te zijner tijd ook naar iPhone-gebruikers op andere netwerken komen, evenals naar die EE-klanten die niet op het volledige werkplan (vermoedelijk tegen meerprijs).

De functies van de BT Sport iOS-app zijn onder meer:

360 graden pitch-side-weergave, zodat je het gevoel hebt dat je in de grond zit. U kunt nu zelfs "knijpen om in te zoomen" om in te zoomen op uw gewenste interessegebieden

Met Watch Together kunnen fans videochatten met vrienden in een uniek split-screen - EE zegt dat dit momenteel voor iPhone 12- bezitters is: "EE 5G iPhone 12-klanten met het Full Works-abonnement kunnen hun eigen Watch Together-kamers maken en iedereen uitnodigen andere BT Sport-klant om zich bij hen aan te sluiten ". Deze functie is vergelijkbaar met de onlangs geïntroduceerde Fanzone-functie van Sky .

Match Day Live geeft je toegang tot teamopstellingen en statistieken in AR

Stadium Experience voor toegang achter de schermen met AR - afhankelijk van de club kun je gebieden zien zoals kleedkamers, dugouts, trofeeënkamers en de tunnel. Dit maakt ook gebruik van de LiDAR-mogelijkheid van de iPhone 12 Pro, indien beschikbaar

Dolby Atmos voor multidimensionale audio, komt later in het seizoen

Managermodus om real-time graphics toe te voegen om de dekking op het veld te vergroten

Match Day Experience-functies zullen beschikbaar zijn voor BT Sports live Premier League-wedstrijd op zaterdagmiddag om mee te beginnen en daarna zullen sommige functies in de toekomst naar andere BT Sport-verslaggeving komen, waaronder de UEFA Champions League, UEFA Europa League, de Emirates FA Cup en Gallagher Premiership Rugby.

Klanten die voor 15 januari 2021 het EE Full Works Plan voor iPhone afsluiten, krijgen 24 maanden van de BT Sport App met Match Day Experience als onderdeel van hun plan. EE Full Works-klanten krijgen ook toegang tot Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade plus onbeperkte en onbeperkte mobiele data.

Tijdens de online lancering van de nieuwe dienst vanmorgen zei BT / EE-consumentendirecteur Marc Allera dat de nieuwe functies de live sportervaring op dit moment enigszins zouden kunnen vervangen: "Sport voor zo velen van ons, het vermaakt ons, het verbindt ons sociaal, en het kan ons ook verenigen. Ik denk dat samen naar sport kijken waarschijnlijk een van de dingen is die ik het meest mis, zo veel van onze kijkers zullen ook het meest missen.

"We hebben altijd met BT Sport gekeken om de grenzen van onze technologie te verleggen. In 2018 kwamen BT Sport-teams samen om van de Wembley Cup het eerste sportevenement te maken dat live via 5G werd uitgezonden met productie op afstand.

"En de afgelopen jaren hebben BT Sport en EE een mix van technologieën gebruikt om de meest geavanceerde productie op afstand van welke omroep dan ook in te zetten, wat betekent dat er minder mensen ter plaatse hoeven te zijn hier in de studio, in stadions en allerlei andere sportevenementen. Zo hebben we onze mensen veilig en sociaal op afstand kunnen houden. En dat niet alleen, het bouwt ook voort op onze duurzaamheidsambities, want er hoeven minder mensen te reizen en het creëert zoveel meer kansen voor ons. "

Geschreven door Dan Grabham.