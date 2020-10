EE rolt 5G uit in nog 12 steden - nu 112 locaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EE heeft 5G uitgerold in nog 12 steden, wat betekent dat 112 locaties in het VK nu worden gedekt door zijn 5G-netwerk. Het is een interessante timing, aangezien we op het punt staan de lancering van de 5G-compatibele iPhone 12 te zien .

De nieuwe locaties zijn: Aberdeen, Aldershot, Barrhead, Blackpool, Castleford, Crawley, Mirfield, Oxford, Porthcawl, Shipley, Stafford en Warwick.

We zijn nu bijna 18 maanden na de lancering van EE 5G en het netwerk zegt dat het niet alleen nu meer locaties heeft dan wie dan ook, maar dat het ook een grotere dekking heeft in belangrijke steden als Belfast, Birmingham, Cardiff en Edinburgh.

Drie is het dichtstbijzijnde netwerk in termen van het aantal geactiveerde locaties, hoewel de dekking op elke locatie nog steeds vrij beperkt is .

De betaalde maandelijkse smartphoneplannen van EE hebben allemaal standaard 5G-toegang.

Marc Allera, CEO van BT, zei: “Onze uitrol van 5G gaat snel door, waarbij onze ingenieurs elke dag nieuwe sites bouwen en upgraden om de nieuwste mobiele technologie naar nog meer mensen te brengen op de plaatsen waar ze het nodig hebben.

"We hebben 5G-dekking op meer plaatsen dan wie dan ook in het VK, en we blijven ons richten op het verbinden van veel meer gebieden dit jaar en daarna."

Aberdeen

Birmingham

Belfast

Bad

Bristol

Cardiff

Chelmsford

Coventry

Edinburgh

Glasgow

Romp

Leicester

Liverpool

Londen

Leeds

Lichfield

Lisburn

Manchester

Newcastle

Nottingham

Oxford

Plymouth

Salford

Sheffield

Stirling

Sunderland

Wakefield

Wolverhampton

Steden

Aldershot

Altrincham

Ashford

Ashton-under-Lyne

Barrhead

Belshill

Birkenhead

Blackpool

Borehamwood

Bransholme

Brentwood

Begraven

Castleford

Castlereagh

Chatham

Cheshunt

Chesterfield

Chester-le-Street

Chorley

Clevedon

Clifton (Notts)

Clydebank

Crawley

Cumbernauld

Dartford

Dinnington

Doncaster

Dudley

Epsom

Grijzen

Gillingham

Guildford

Ilkeston

Hamilton

Hoddesdon

Harlow

Huddersfield

Inchinnan

Jarrow

Kimberley

Kingston-upon-Thames

Loughborough

Loughton

Maidstone

Milnrow

Minster

Mirfield

Motherwell

Newton-le-Willows

Northampton

North Shields

Nuneaton

Oldham

Paisley

Pontefract

Porthcawl

Potters Bar

Rochdale

Rochester

Romford

Rotherham

Rugeley (West Midlands)

Shipley

Solihull

Southend-on-Sea

South Shields

Staines-upon-Thames

Stafford

Stevenage

Sutton Coldfield

Swadlincote

Sydenham

Walsall

Waltham Abbey

Waltham Cross

Walton-on-Thames

Warwick

Washington

Watford

West Bromwich

Westhoughton

Weston-Super-Mare

Weybridge

Wickford

Geschreven door Dan Grabham.