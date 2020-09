Interne video van BT en EE zegt dat Apples iPhone 5G ‘dagen weg' is

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Iemand heeft de kat uit de tas gelaten - een gelekte interne video van het Britse mobiele netwerk EE suggereert dat de iPhone 5G slechts enkele dagen verwijderd is. De iPhone 12 - zoals we verwachten dat hij heet - zal eigenlijk vier handsets zijn, twee Pro (6,1 en 6,7 inch) en twee niet (5,4 en 6,1 inch).

We verwachten dat alle vier de nieuwe iPhones 5G-compatibel zullen zijn en het is duidelijk dat EE verwacht dat deze periode de kickstarter voor 5G zal zijn. We weten al een tijdje dat de iPhone 12 een lancering in oktober in plaats van september zou zijn, maar het is goed om daar verdere bevestiging van te hebben - als je ons vraagt om te voorspellen, verwachten we een aankondiging over ongeveer twee weken, mogelijk op 6 oktober.

In de gelekte interne marketingvideo zegt Marc Allera, hoofd van de consument van BT en EE: "We zijn nog maar enkele dagen verwijderd van de volgende grote lancering van Apple, een 5G iPhone, die een enorme boost zal zijn voor 5G.

"Teams in alle delen van Consumer [verwijzend naar de BT- en EE-divisie] hebben zich het hele jaar voorbereid om deze lancering te winnen en Europas nummer één partner voor Apple te worden."

Apples hoofd van diensten Eddy Cue verschijnt ook in de video met een korte beurt waarin hij EE prijst voor het aanbieden van gebundelde Apple-services, met name het recente Full Works-plan - een iPhone 12 5G-ready tarief inclusief Apple Music, TV + en Apple Arcade - je krijgt een abonnement voor de volledige duur van het tarief en onbeperkte data.

