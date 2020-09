Het Full Works-plan van EE is een iPhone 12 5G-ready-tarief inclusief Apple Music, TV + en Arcade

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EE werkt samen met Apple om een nieuw plan te lanceren voorafgaand aan de lancering van de iPhone 12: het Full Works Plan voor iPhone.

En ja, het zal beschikbaar zijn met zowel oudere iPhones als de nieuwe generatie.

Het is nu beschikbaar en voor bedrijven vanaf eind september, en dan verwachten we dat de iPhone 12 wordt aangekondigd.

Het is een eersteklas bundel, dus naast onbeperkte en onbeperkte mobiele data krijg je ook altijd een upgrade wanneer er elk jaar een nieuwe iPhone uitkomt, plus toegang tot de abonnementsdiensten Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade van Apple voor de duur van je abonnement.

Hoewel het plan werkt met 4G, is het compatibel met 5G. We verwachten dat alle vier de nieuwe iPhone 12 en 12 Pros geschikt zullen zijn voor 5G en dit is een verder bewijs dat ten minste enkele van de nieuwe telefoons 5G-compatibel zullen zijn.

Het Full Works Plan voor iPhone-klanten heeft ook drie inclusieve Smart-voordelen, dus je kunt kiezen voor BT Sport Ultimate app-toegang of de Roam Further Pass.

Er is ook een nieuw Smart iPhone-abonnement als een stap terug van de volledige werken. Dit omvat één Apple smart-voordeel, zodat u kunt kiezen tussen toegang tot Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade.

Vodafone heeft onlangs ook aangekondigd dat zijn jaarlijkse upgrade-belofte van toepassing zou zijn op de iPhone 11-serie en vermoedelijk ook op de nieuwe iPhone 12. De goedkoopste deal daar geeft je de iPhone SE met 48 GB data) voor £ 39 per maand (£ 19 vooraf).

Geschreven door Dan Grabham.