BT verwijdert datakosten voor gebruik van BBC Bitesize

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Terwijl mensen in het VK zich vestigen in een nieuwe lange periode die opgesloten zit in hun huis en moeite hebben om oplossingen te vinden voor de raadsels van thuisonderwijs en thuiswerken, is een van de problemen die de kop opsteken het spook van datakosten.

Omdat veel mensen zich geen reguliere breedbandcontracten kunnen veroorloven, of gedwongen worden tot degenen met datalimieten, vertrouwen velen op hun mobiele plannen om het onderwijs en de connectiviteit van hun kinderen van stroom te voorzien, wat duur kan worden als de toelagen worden overschreden.

Gelukkig ondernemen sommige providers stappen om ouders te helpen, en BT is de laatste die een stap vooruit zet. Het heeft de limieten voor het datagebruik van al zijn breedbandplannen voor thuis al opgeheven en gaat nu ook de strijd aan met het mobiele stadium.

Er is aangekondigd dat gebruikers geen kosten in rekening worden gebracht voor gegevens die ze gebruiken tijdens het bezoeken en gebruiken van de BBCs Bitesize-onderwijssite, een belangrijke bron voor veel ouders en onderdeel van veel online curricula. Dit moet helpen voorkomen dat de datatoelagen op het gebied van onderwijs worden overschreden.

Dat gezegd hebbende, blijft een van de belangrijkste problemen rond videobellen, wat essentieel is voor online onderwijs, maar duur is op het gebied van gegevens. Het is dus de moeite waard er nogmaals aan te herinneren dat er een overheidsplan is om dat probleem aan te pakken, waarover u meer kunt vinden op gov.uk. Individuele scholen hebben mogelijk ook meer informatie over hoe ze ouders kunnen helpen om te gaan met de hogere kosten die ze zullen maken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.