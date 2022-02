Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BlackBerry-telefoons zijn nu dood. Echt deze keer. Onward Mobility - het Amerikaanse bedrijf dat een 5G BlackBerry-smartphone beloofde - heeft naar verluidt de licentie verloren om telefoons te maken met de naam van de iconische smartphonemaker erop.

Het schrijven hing al een tijdje aan de muur, waarbij Onward Mobility oorspronkelijk - in 2020 - verklaarde dat ze in 2021 een BlackBerry -telefoon zouden lanceren. Dat kwam en ging natuurlijk zonder een sneak peak op het toestel.

Nog niet zo lang geleden verklaarde het dat het nog steeds van plan was de telefoon te lanceren en - net als zoveel andere bedrijven - de effecten van de wereldwijde pandemie voelde, en zeker "niet dood" was. Nu, volgens een paar rapporten, gaat de telefoon helemaal niet gebeuren.

Voor het eerst gemeld door Kevin Michaluk - eigenaar/oprichter van CrackBerry - is de deal om de naam BlackBerry in licentie te geven aan Onward Mobility dood. Dit werd toen ook bevestigd door Android Police . De rapporten citeren meerdere bronnen die het nieuws hebben bevestigd.

Vanuit een smartphoneperspectief betekent dit dat BlackBerry's lange, langdurige strijd tegen de volledige ondergang voorbij is. Het gevoel - zo lijkt het - is dat BlackBerry-CEO, John Chen, "klaar is met telefoons".

BlackBerry - als merk - bestaat nog steeds, maar is nu meer een softwareframeworkbedrijf geworden dat gespecialiseerd is in bedrijfsservices en in-car entertainmentsystemen.

Maar hoewel het geen dood bedrijf is, is het zeer onwaarschijnlijk dat het merklogo in de nabije toekomst op consumentenelektronica wordt gestempeld. Als je nog steeds een beetje nostalgisch bent over BlackBerry, bekijk dan zeker onze lijst met de meest iconische BlackBerry-telefoons .

Geschreven door Cam Bunton.