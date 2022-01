5G BlackBerry-telefoon komt nog steeds: "We zijn niet dood"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Aangezien we al meer dan drie jaar geen nieuwe BlackBerry-telefoon hebben gezien en aangezien BlackBerry deze week zijn diensten voorgoed heeft uitgeschakeld, zou het gemakkelijk zijn om aan te nemen dat BlackBerry - als telefoonmerk - dood is.

Dat is niet het geval volgens OnwardMobility, het bedrijf dat in 2020 de licentie ophaalde om BlackBerry-telefoons te produceren.

In een blogpost heeft het bedrijf herhaald dat het een 5G BlackBerry-telefoon wil lanceren, ook al is de lancering nu aanzienlijk vertraagd.

OnwardMobility was oorspronkelijk van plan om in 2021 een 5G BlackBerry-smartphone te lanceren, maar het nieuws over het apparaat is ongelooflijk licht geweest sinds de oorspronkelijke aankondiging in augustus 2020.

2021 kwam en ging zonder telefoon en zonder veel nieuws van de fabrikant. Maar in haar bericht dat op 6 januari werd gepubliceerd, merkte het op dat 2021 een ongelooflijk uitdagend jaar was en dat vertragingen - helaas - onvermijdelijk waren.

Gezien het feit hoeveel grote fabrikanten hebben geworsteld met vertragingen bij het lanceren van populaire reguliere producten, is het geen verrassing dat een nieuwe startup die probeert zijn eerste apparaat te bouwen, ook lijdt.

Hoewel we nog steeds geen sneak peaks of afbeeldingen van de telefoon hebben gezien, stelt het bedrijf dat het nog steeds van plan is om een "ultraveilige 5G enterprise-smartphone" met een toetsenbord op de markt te brengen.

Net als degenen die tussen 2016 en 2018 onder TCL zijn gelanceerd, wordt het vrijwel zeker een Android-telefoon en een die de oude BlackBerry-services niet nodig heeft om gewoon te kunnen functioneren. Verder is er weinig bekend of te raden.

Laten we hopen - in het belang van de overgebleven BlackBerry-fans - dat 2022 een vriendelijker jaar is voor OnwardMobility, al was het maar om eindelijk een glimp op te vangen van deze langverwachte wedergeboorte.