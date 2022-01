Je oude BlackBerry-telefoon gaat bijna dood

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een oude BlackBerry-telefoon hebt met BlackBerry 10 OS of eerder, is dit de laatste dag dat hij de dingen blijft doen waarvoor je hem hebt gekocht.

Na 4 januari 2022 worden de diensten die nodig zijn om draadloze connectiviteit/datadiensten betrouwbaar te laten werken, uitgeschakeld.

Dat betekent dat als je nog steeds een BlackBerry gebruikt met BlackBerry 10 , BlackBerry 7.1 OS (of eerder) of een PlayBook-tablet hebt, deze niet meer goed zullen werken.

In zijn herinneringspost vermeldt het bedrijf specifiek carrier- en wifi-verbindingen, wat betekent dat gegevens, telefoontjes, sms en zelfs 9-1-1-functionaliteit worden beïnvloed.

Het is vermeldenswaard dat dit niet van toepassing is op BlackBerry-telefoons met Android. Dus als je een Priv , KeyOne of Key 2 rockt, blijft je telefoon werken zoals hij heeft gedaan.

Hoewel we meer dan eens de koppen over 'BlackBerry is dood' hebben gezien en zelfs hebben geschreven, maakt dit einde van de belangrijkste services die van een BlackBerry een BlackBerry maakten, een einde aan een lang verhaal van ondergang dat meer dan tien jaar geleden begon.

Het is het verhaal van een bedrijf dat er na de lancering van de originele iPhone nooit helemaal in is geslaagd om de uitdaging van moderne all-touch smartphones aan te gaan.

Uiteindelijk waren de fysieke QWERTY-toetsenborden en de snelle, betrouwbare (en veilige) communicatiediensten niet genoeg om het relevant te houden, waarbij zelfs de meest fervente fans voor iets moderners kozen en zakelijke klanten voor Android- en iPhone-alternatieven.