Schokkende korting! De Pixel 7 Pro is al afgeprijsd - bespaar $150

(Pocket-lint) - De Black Friday-uitverkoop is in volle gang en deze korting is iets van een verrassing. De Google Pixel 7 Pro is met 150 dollar afgeprijsd, wat een goede deal is voor een telefoon die pas een paar maanden oud is.

De Pixel 7 Pro zet Google's grote inspanningen op de camera-afdeling voort, waardoor dit een van de beste telefoons voor mobiele fotografie is.

Pixel 7 Pro - bespaar $150 Het nieuwste vlaggenschip van Google - en de krachtigste met een uitstekende camera - is nog verleidelijker met deze korting. Het is nu slechts 749,00 dollar. Aanbieding bekijken

Google Pixel 7 - bespaar $100 Er is ook een besparing van $ 100 op de kleinere Google-telefoon, wat betekent dat je de Pixel 7 voor slechts $ 499,00 op Amazon kunt kopen. Aanbieding bekijken

De Google Pixel 7 is een topkwaliteit vlaggenschip telefoon van Google, die in twee gedaanten komt. De Pro heeft de meer geavanceerde camera en biedt een geweldige telefoto-ervaring met een groter scherm, terwijl de Pixel 7 compacter is. Beide worden echter aangedreven door de Tensor G2-hardware en bieden een pure Android-ervaring.

Dat betekent dat je Android 13 krijgt en vooraan in de update wachtrij staat, terwijl het toestel vol zit met slimme functies en al die vertrouwde Google apps.

Als de Pixel 7 niets voor jou is, zijn er ook geweldige aanbiedingen voor de Pixel 6 Pro en de Pixel 6a.

