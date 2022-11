Sony Xperia 5 IV krijgt stevige korting in Black Friday-verkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Black Friday uitverkoop is begonnen en er zijn volop aanbiedingen voor mobiele telefoons, waaronder de Sony Xperia 5 IV.

Dit compacte vlaggenschip biedt genoeg om enthousiast over te zijn, vooral nu de prijs is gedaald dankzij deze seizoensgebonden kortingen.

Sony Xperia 5 IV - bespaar $200 De Xperia 5 IV geeft je Snapdragon 8 Gen 1 kracht en een geweldig camerasysteem. De prijsverlaging van 200 dollar betekent dat hij nu 799,99 dollar kost op Amazon. Aanbieding bekijken

Sony Xperia 5 IV - bespaar £150 Met vrijwel dezelfde ervaring als het grote vlaggenschip van Sony is dit een krachtpatser op zakformaat. Er is een korting van 150 pond, zodat u het kunt krijgen voor 799 pond op Amazon UK. Aanbieding bekijken

De Sony Xperia 5 IV biedt geweldige waterdichtheid, een mooi 21:9 scherm en een batterijduur die echt lang meegaat, ondanks dat het een compacte telefoon is. Er zijn niet veel telefoons met deze specificaties op dit formaat, dus als compacte telefoons je ding zijn, dan zou de Xperia 5 IV het toestel voor jou kunnen zijn.

Toen we hem bekeken, was de prijs het ding dat in de weg stond van schittering, maar met deze aanzienlijke kortingen via Black Friday deals, is dit een telefoon die nu veel meer het overwegen waard is.

Geschreven door Chris Hall.