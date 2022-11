Krijg tot $1000 korting op de Galaxy Z Fold 4 in deze zinderende Samsung deals

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Black Friday uitverkoop is begonnen en we beginnen een aantal geweldige aanbiedingen op telefoons te zien - waaronder een aantal grote aanbiedingen voor de Galaxy Z Fold 4.

De Samsung Galaxy Z Fold 4 is het defacto vlaggenschip van de Samsung reeks, het duurste toestel dat Samsung aanbiedt. Maar er zijn enkele aanbiedingen die u met kortingen en inruil tot 1000 dollar kunnen besparen.

Bespaar $1000 is kortingen en inruil Met deze inruildeal van Samsung direct kunt u mogelijk veel besparen op uw Galaxy Z Fold 4. Prijzen vanaf 569,99 dollar. Aanbieding bekijken

Bespaar $450 met deze Black Friday deal Als je geen toestel hebt om in te ruilen, dan kun je het 256GB-model rechtstreeks bij Samsung krijgen voor $1349,99. Aanbieding bekijken

Waarom de Galaxy Z Fold 4 kopen?

De Galaxy Z Fold 4 is de nieuwste opvouwbare telefoon van Samsung met een 7,6-inch display aan de binnenkant en een 6,2-inch display aan de buitenkant. De opvouwbare display wordt versterkt door ondersteuning van de S Pen voor verbeterde interactie, terwijl het ook een onder-display camera bevat, zodat het vrij is van obstructies.

De hoofdcamera zit aan de achterkant van de telefoon, maar dankzij het opvouwbare ontwerp kun je deze ook gemakkelijk als frontcamera gebruiken, ideaal voor selfies van hoge kwaliteit. Wat je echt krijgt van de Galaxy Z Fold 4 is veel ruimte en dankzij de gebruikersinterface kun je die ruimte echt gebruiken om productiever te zijn.

Geschreven door Chris Hall.