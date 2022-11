Niks telefoon (1) krijgt korting voor Black Friday: Krijg je glyphs voor minder

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Black Friday-uitverkoop is begonnen en er is een interessant toestel dat korting krijgt - de Nothing-telefoon (1). Een van de meer unieke lanceringen van 2022, de Nothing telefoon (1) sport de Glyph Interface op de achterkant van de telefoon om het een beetje meer uniek te maken.

Nothing is het nieuwe bedrijf van Carl Pei - vooral bekend van zijn werk bij OnePlus - en dit is de eerste telefoon. Het is al waar voor je geld, maar deze korting maakt het nog beter.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Nothing telefoon (1) is ontworpen om iets nieuws en spannends te zijn, een verandering van de oude garde van Android telefoons. Er zijn zeker unieke elementen aan het geen duidelijker dan de Glyph Interface op de achterkant die gebruik maakt van een reeks LED's te verlichten. Dat kan worden gebruikt voor meldingen of gewoon voor de lol.

Elders is er een display van goede kwaliteit, veel kracht en snelheid en een mooie verfijnde Android-gebruikersinterface.

Dat is echter niet de enige middenklasse smartphone die is afgeprijsd: er is ook een geweldige deal voor de Pixel 6a.

Geschreven door Chris Hall.