Amazon biedt de Pixel 6 Pro aan tegen een kraakheldere prijs voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Black Friday sales zijn nu aan de gang, inclusief kortingen op een reeks toestellen van Google. Dat is inclusief het vlaggenschip van 2021, de Pixel 6 Pro.

Dit is een geweldige handset en nu aangeboden voor een echt aantrekkelijke prijs tijdens de verkoop.

Google Pixel 6 Pro - bespaar 30% De Pixel 6 Pro is een geweldige vlaggenschip telefoon met een uitstekende camera. Deze deal maakt hem echt aantrekkelijk, tot slechts £590,40. Aanbieding bekijken

De Pixel 6 Pro is een geweldig vlaggenschip, met veel ruimte op dat prachtige scherm en aangedreven door de Google Tensor-chip.

Maar wat echt opvalt is de camera. Het is een geweldig systeem dat gewoon echt goed is en die momenten vastlegt, ongeacht waar je bent. Het is geweldig bij weinig licht, het is geweldig met portretten, met een aantal uitstekende functies zoals Magic Eraser.

Je krijgt ook een schone Android-ervaring en je weet dat je vooraan in de rij staat als het gaat om upgrades.

Als je denkt dat de Google Pixel 6 Pro niet de telefoon voor jou is, is er ook een uitstekende deal voor de Google Pixel 6a.

Geschreven door Chris Hall.