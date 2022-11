Dit is een ongelooflijke Google Pixel 6a Black Friday deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Black Friday-uitverkoop is begonnen en Google heeft snel korting gegeven op een hele reeks producten. Een van de deals die ons opviel was voor de Pixel 6a.

De Google Pixel 6a lanceerde eerder in 2022, de meer betaalbare broer of zus van de Pixel 6-familie, maar belangrijk met Google Tensor-kracht en met die geweldige Pixel-camera. Het toestel is sterk afgeprijsd, zodat je $150 of £100 kunt besparen op de normale verkoopprijs en via verschillende winkels.

Google Pixel 6a - bespaar $150 De Pixel 6a is een geweldige smartphone voor een geweldige prijs en deze korting van $ 150 op Amazon betekent dat je hem kunt krijgen voor $ 299. Aanbieding bekijken

Google Pixel 6a - bespaar € 100 Deze deal op Amazon ziet de Pixel 6a op zijn goedkoopste prijs tot nu toe. U kunt 25% besparen op de prijs, dus u kunt hem krijgen voor slechts 299 pond. Aanbieding bekijken

Waarom de Pixel 6a kopen?

De Google Pixel 6a biedt veel van de hoogtepunten van het vlaggenschip Pixel 6, maar tegen een veel lagere prijs. Belangrijk is dat hij wordt aangedreven door Google Tensor, dus hij heeft dezelfde kracht als het vlaggenschip van 2021. De schone softwareopbouw met Pixel Launcher en diepe integratie van Material You zorgen voor een geweldige smartphone-ervaring.

Maar het is de camera die de meeste mensen zullen willen. De Pixel-telefoons bieden al lang een van de beste point and shoot-ervaringen die je in een smartphone vindt en dat blijft zo. Hoewel de camera's niet zo geavanceerd zijn als bij de Pixel 6, schiet hij nog steeds beter dan vrijwel alles voor deze prijs.

Deze telefoon is ook waterdicht, met een opvallende tweekleurige achterkant - en deze aanbiedingen zullen niet eeuwig duren, dus pak een van de beste betaalbare toestellen. Het is een absoluut koopje.

Geschreven door Chris Hall.