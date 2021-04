Belkin heeft een MagSafe-houder voor gezichtsherkenning gemaakt voor iPhone 12

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Belkin heeft een nieuwe reeks MagSafe-accessoires voor de iPhone 12 geïntroduceerd, waaronder één apparaat dat echt intrigerend klinkt.

Het is een iPhone-standaard, of liever een magnetische telefoonhouder , met gezichtsherkenning. Het werkt met de iPhone 12, houdt het op zijn plaats via de ingebouwde magneten van het apparaat, en gebruikt vervolgens gezichtsherkenning om te draaien en je te volgen, dus hij is altijd naar u toe gericht. Hij werkt zowel in liggende als staande stand, kantelt verticaal van -15 tot 30 graden, draait 360 graden horizontaal en werkt op drie AA-batterijen.

Het probleem is dat het geen videogesprekken ondersteunt op Zoom of FaceTime. De tracking werkt alleen bij het opnemen van video via de eigen iOS-app van Belkin. Maar Belkin zei dat de app verbinding maakt met sociale media zoals Facebook, Instagram, TikTok en YouTube, waardoor het gemakkelijk is om videos te plaatsen.

Je kunt de houder gebruiken met de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Het apparaat is ook compatibel met officiële MagSafe-hoesjes. Het kost $ 65 wanneer het in de VS wordt gelanceerd, maar vanaf nu staat het alleen vermeld op de website van Belkin als "binnenkort beschikbaar".

Belkin heeft ook een fitness-telefoonhouder op de markt gebracht waarmee u uw telefoon kunt bevestigen aan magnetische oppervlakken zoals fitnessapparatuur of aan het stuur van fietsen en loopbanden met een meegeleverde riem. Het is ook in staat tot 360 graden rotatie via een kogelgewricht aan de binnenkant. Het kost $ 35 wanneer het wordt gelanceerd.

Belkin kondigt ook een powerbank aan van $ 50, 2500 mAh die magnetisch wordt bevestigd aan de achterkant van een telefoon, een draadloos oplaadstation en een 10K-powerbank voor $ 70, een draagbaar oplaadstation zoals de officiële MagSafe-oplader voor $ 30, en een draadloze oplaadstandaard van 7,5 W. voor $ 35.

