Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Asus heeft samen met Blizzard Entertainment een speciale editie van de ROG Phone 6 gelanceerd, en deze is gethematiseerd met Diablo Immortal goodies. Dus als u een fan bent van het spel, of gewoon iets anders dan anders wilt zien, lees dan verder (of bekijk de video hieronder).

Niet alleen de telefoon is anders dan anders. Asus heeft de buitenkant van de verpakking aangepakt. Hij is enorm groot en ontworpen om te lijken op de Horadric Cube in de game, die voorwerpen die je erin plaatst transformeert.

Er zitten ook veel extra items in de doos. Er is een zakje dat is ontworpen als een oude leren rol, met een kaart op de buitenkant. Dat is iets wat je niet krijgt bij gewone telefoons.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het heeft ook een functie. Binnenin - eenmaal opengevouwen - krijg je toegang tot de oplaadaccessoires. Dat betekent de 65W bedrade lader met Type-C poort, die de 6000mAh batterij van de telefoon in ongeveer 42 minuten kan bijvullen. Helaas is het niet gethematiseerd zoals de verpakking en de telefoon, en ook niet de met nylon vlechtwerk beklede USB-C naar USB-C oplaadkabel die in de andere zak zit.

De kaart verbergt ook een andere functie. Elementen van de kaart kunnen alleen worden gezien onder UV-licht, dus Asus heeft een kleine UV-zaklamp in de doos met de kaart gestopt. Wanneer deze wordt ingeschakeld (na het plaatsen van een batterij), worden verborgen markeringen in de kaart gemarkeerd die je zonder de zaklamp niet duidelijk kunt zien. Onder het licht gloeien ze rood op.

Pocket-lint

De telefoon zelf zit in een andere doos met game-thema. Het is zo ontworpen dat het lijkt op de Worldstone uit het spel. Aan de voorkant zit de telefoon, en aan de achterkant zit een keurig doosje dat - als het geopend wordt - een gouden SIM-uitwerper in Diablo-thema onthult.

Je vindt er ook de bumper case van de ROG Phone, die net als bijna alles een thema heeft. Net als de kaart heeft deze verborgen elementen die rood oplichten onder UV-licht.

Wat de telefoon betreft, begint het Diablo-thema zodra je hem opent en aanzet. De achterkant van de telefoon heeft dezelfde afbeelding van de buitenste verpakking die we eerder zagen, en zelfs op het eerste instelscherm is een angstaanjagende duivelfiguur geanimeerd.

De meeste externe details bevinden zich op de achterkant van de telefoon en zijn voorzien van de eerder genoemde figuur, plus een afwerking genaamd 'Hellfire red' die - als je hem op de juiste manier naar het licht richt - een bewegend, glinsterend vlameffect geeft.

Er zijn - uiteraard - RGB-elementen op de telefoon. De Diablo Immortal en ROG logo's lichten op aan de achterkant van de telefoon. Net als het kleinere Diablo Immortal logo aan de zijkant.

Ontvang gratis Pixel Buds A-Serie bij bestelling Pixel 6a Door Pocket-lint International Promotion · 21 juli 2022 Voor een beperkte tijd gooit Google de Pixel Buds A-serie gratis bij je Pixel 6a.

Er zijn verdere markeringen op het camera-uitsteeksel, evenals 'Immortality Awaits' erop gedrukt. Het beschikt over drie camera's, met een primaire 50MP snapper naast een 13MP ultrawide en 5MP macro.

Pocket-lint

Verder is hij hetzelfde als elke andere ROG Phone 6. Het heeft een SIM-lade met rode accenten aan de rand, en twee USB-C-poorten: een aan de onderkant en een aan de zijkant, ontworpen voor het vastklikken van de optionele AeroActive-koeler. Het is een gaming telefoon, dus je krijgt een 3,5 mm koptelefoonaansluiting, plus twee echt krachtige luidsprekers - een aan elke kant van de 6,8-inch AMOLED-scherm.

Het is ook een fantastisch scherm - het biedt tot 165Hz verversingsfrequenties voor supergladde gaming graphics, tot 1200nits piekhelderheid, ondersteuning voor HDR10+ content en 1 miljard kleuren.

Het is een vergelijkbaar paneel met wat we hebben gezien op de ROG phone 6 en 6D, en in onze tests was het fantastisch voor het bekijken van media en gaming.

Andere details zijn de Snapdragon 8+ Gen 1 processor voor snelle, soepele en efficiënte prestaties. Hij is nu in beperkte aantallen te bestellen, rechtstreeks bij Asus - voor £1099 in het VK of $1.299 in de VS.

Geschreven door Cam Bunton.