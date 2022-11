Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Asus heeft samen met Blizzard Entertainment een speciale Diablo Immortal-editie uitgebracht van zijn populaire gaming telefoon, de ROG Phone 6.

Het is veilig om te zeggen dat je waarschijnlijk nog nooit een speciale versie van een telefoon hebt gezien met de graphics en kunst die Asus op de achterkant van deze specifieke editie heeft gedrukt. Zoals u zich waarschijnlijk kunt voorstellen zonder het te zien: er zijn vlammen en een duivels silhouet.

De vlammenafwerking is ontworpen op een manier die zich aanpast en verandert om het licht onder verschillende hoeken te vangen en wordt vergezeld door een oplichtend RGB-logo-element op de achterkant, behalve in tegenstelling tot reguliere ROG Phone-versies, is dit ook in Diablo-thema.

Zoals je zou verwachten, is de software ook voorzien van veel op Diablo geïnspireerde elementen, zoals live wallpapers, geluiden, waarschuwingen, thema's en iconen.

De telefoon zelf is misschien wel het minst spannende deel van deze samenwerking, maar de doos en accessoires die erbij worden geleverd zijn wel heel bijzonder.

De verpakking, of de buitenste doos, is ontworpen om eruit te zien als de Horadric Cube (een in-game item dat alles transformeert wat erin wordt geplaatst), terwijl de telefoon veilig wordt bewaard in een doos die eruit ziet als de Worldstone.

Dit is nog maar het begin, want de telefoon wordt ook geleverd met andere voorwerpen. Een daarvan is de kaartrol met verborgen elementen in onzichtbare inkt die alleen kunnen worden onthuld met een 'Fahir's Light'-fakkel die ook met de telefoon wordt meegeleverd.

Zelfs de bumper case die bij de telefoon wordt geleverd is opnieuw ontworpen met Diablo-elementen, die ook verborgen blijven totdat je er met de Fahir's Light zaklamp op schijnt.

Wat betreft de telefoon, het is vrijwel de ROG Phone 6 die je al kent. Dat betekent dat hij wordt aangedreven door de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, die wordt vergezeld door 16GB LPDDR5 RAM en 512GB UFS3.1 opslag.

Deze 'Hellfire Red' versie van de ROG Phone 6 is vanaf vandaag te pre-orderen in het Verenigd Koninkrijk, rechtstreeks bij Asus, en kost €1099.

Geschreven door Cam Bunton.