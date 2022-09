Asus ROG Phone 6D gelanceerd, brengt MediaTek naar de voorhoede van gaming

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je één fabrikant kunt aanwijzen als de vaandeldrager van de gametelefoontrend, dan is het Asus. Zijn ROG-telefoons zijn het summum van prestaties en gaming-gerichte functies zoals grote luidsprekers, bedrade hoofdtelefoonaansluitingen, snelle reactietijden, gaming-bediening en koelaccessoires.

Nu, na de ROG Phone 6 al in 2022 gelanceerd te hebben, is het terug met een nieuwe variant: de ROG Phone 6D.

Als je je afvraagt waar 'D' voor staat: het is 'Dimensity'. Want deze wordt - in tegenstelling tot het vorige model - aangedreven door een 3,2GHz MediaTek Dimensity 9000+ platform, en niet door een Snapdragon chipset van Qualcomm.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Als niets anders, het is een geweldige manier voor MediaTek om te laten zien dat het ook krachtige processoren kan maken die uitzonderlijke snelheid kunnen leveren.

Voor het overige ziet de gewone 6D er grotendeels hetzelfde uit en heeft hij veel van dezelfde functies als de ROG Phone 6. Er is echter een 'Ultimate' editie, en deze is een beetje anders.

De Ultimate editie wordt geleverd met een clip-on koelventilator die niet alleen warmte van de achterkant van de telefoon verwijdert, maar ook een klein kanaal in de behuizing van de telefoon opent, genaamd de AeroActive Portal.

Wanneer u de AeroActive koelventilator bevestigt, opent een klep in de behuizing van de telefoon, en de ventilator kanaliseert dan koele lucht in het apparaat, waardoor u nog effectiever koelt.

De Ultimate editie heeft ook een klein kleurenscherm op de achterkant dat verschillende leuke animaties kan weergeven, afhankelijk van wat de telefoon op dat moment aan het doen is, waar het gewone model gewoon gekleurde puntjes heeft.

Wat de overige specificaties betreft, leest het als de droomtelefoon van een techfan. De MediaTek chipset wordt vergezeld door 16GB/512GB RAM en opslag of 16GB/256GB, afhankelijk van of je de 'Ultimate' of gewone versie krijgt.

Het is LPDDR5X RAM en UFS 3.1 opslag ook, dus je weet dat het gaat worden snel te lezen en gegevens te schrijven, en moet niet worstelen onder elke belasting met 16GB van het.

Er is een 6,78-inch scherm aan de voorkant met een resolutie van 2448 x 1080 en vernieuwingsfrequenties tot een indrukwekkende 165Hz en een reactietijd van 1ms. Plus, met 720Hz touch response rate, zal het bijhouden met elke snelle touchscreen gaming.

Andere displayspecificaties omvatten HDR10+ certificering, met instelbare helderheid tussen 5 nits en 800 nits typisch, maar piek helderheid tot 1200 nits. Kortom, het is een dynamisch, snel verversend en helder paneel dat ideaal is voor gaming op een volledig scherm.

Om het gevoel van onderdompeling in de inhoud te versterken zijn er twee krachtige 12x16mm 'Super Linear' luidsprekers, elk met een eigen versterker voor een luid, basrijk en vol geluid.

Met andere woorden - net als eerdere ROG Phones - het is een media krachtpatser.

Andere details zijn een grote 6000mAh batterijcapaciteit, gemaakt door het combineren van twee 3000mAh cellen, die ook de 65W snellaadmogelijkheden van de telefoon mogelijk maken. En het heeft ook twee USB-C poorten voor opladen / verbindingen, een ingebouwd in de onderste rand, de andere in de linker rand, die vooral nuttig is voor het bevestigen van accessoires zoals de AeroActive koelventilator.

Er zit ook een drievoudig camerasysteem op de telefoon, met de Sony IMX766 50-megapixelsensor aan de leiding. Deze sensor - voor wie het niet weet - wordt gebruikt in een aantal topcamera's in de Android-markt, dus zou sterke resultaten moeten leveren.

Het wordt vergezeld door een 13-megapixel ultrawide camera en een lage res macro 5-megapixel sensor.

Beide telefoons zijn vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order, waarbij de ROG Phone 6D £799 kost, en de 'Ultimate' variant - die wordt geleverd met de nieuwe AeroActive Cooler ventilator - £1199 kost. De levering begint in oktober.

Geschreven door Cam Bunton.