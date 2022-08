Asus ROG Phone 6D en 6D Ultimate beelden lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is nog maar een paar weken geleden dat Asus de ROG Phone 6 onthulde, en nu al krijgen we informatie over een ander model van de ROG Phone dat eraan zit te komen.

De ROG Phone 6D en 6D Ultimate zullen één groot verschil hebben met de normale varianten wanneer ze daadwerkelijk worden aangekondigd, volgens precedent en rapporten - ze zullen Dimensity chipsets gebruiken in plaats van de Snapdragon chips in de normale ROG Phone 6.

-

Dat is waar de "D" voor staat, in dit geval, en het is een spannend vooruitzicht voor liefhebbers van een goede benchmark test, aangezien de Mediatek Dimensity 9000+ chip in kwestie blijkbaar nog beter presteert dan de toch al indrukwekkende Snapdragon 8+ Gen 1 in de normale ROG Phone 6.

Welnu, nu hebben we wat afbeeldingen voor die informatie, met dank aan 91Mobiles, maar je hebt misschien gezien dat ze er niet erg anders uitzien dan de reeds onthulde modellen.

Dat komt omdat, niet verrassend, dit niet echt nieuwe modellen van de telefoon zijn, maar eerder gewoon die chipset zullen vervangen en al het andere ongewijzigd laten, voor zover we weten.

Dat zou een onjuiste veronderstelling kunnen zijn, dus we houden een oogje in het zeil voor verder nieuws over de telefoons, en in het bijzonder voor een officiële onthulling door Asus.

Geschreven door Max Freeman-Mills.