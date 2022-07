Asus Zenfone 9 lancering: Hoe de onthulling online te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Asus lanceert op 28 juli zijn volgende Zenfone - en belooft opnieuw een compact formaat en grote mogelijkheden.

Daarmee past dit nieuwe toestel heel erg in de geest van de vorige en we verwachten dan ook dat Asus een nieuw toestel lanceert dat heel erg een update is van de Zenfone 8.

Hier is alles wat je moet weten.

Het Zenfone lanceringsevenement vindt plaats om 14:00BST op 28 juli 2022. Hier zijn de internationale tijden voor uw referentie:

San Francisco - 06:00 PDT

New York - 09:00 EDT

Londen - 14:00 BST

Berlijn - 15:00 CEST

New Delhi - 18:30 IST

Tokio - 22:00 JST

Sydney - 23:00 AEST

We hebben de video bovenaan deze pagina ingesloten, zodat u het evenement live kunt volgen.

Asus heeft het opnieuw over een "grijpbare" telefoon, dus je kunt verwachten dat de nadruk van Asus' toestel op die kleinere vormfactor zal liggen: de Zenfone 8 was een compact vlaggenschiptoestel dat vrij zeldzaam is en het lijkt erop dat we een update van dat toestel gaan krijgen.

Asus heeft een aantal van de geloofsbrieven teasing, dus we weten al dat het gaat worden aangedreven door de Snapdragon 8 + Gen 1, en we hebben gezien verwijzingen naar de stabiliteit van de camera - is dit gewoon gaat worden OIS of iets meer?

Er zijn ook tal van verwijzingen naar kleur, dus het is waarschijnlijk dat we meer dan alleen een zwarte telefoon gaan krijgen. Alles zal worden onthuld op de dag van de lancering - en we brengen u nieuws en een volledige review van de Zenfone 9 zo snel als we kunnen.

Geschreven door Chris Hall.