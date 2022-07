Asus Zenfone 9 zet de standaard voor compacte vlaggenschip telefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Asus heeft de 2021 Zenfone 8 opgevolgd met de lancering van de Zenfone 9. Net als de voorganger, belooft deze nieuwe Zenfone vlaggenschip prestaties van een compact toestel.

Het nieuwe toestel wordt aangedreven door de nieuwste Snapdragon 8+ Gen 1-hardware, waardoor het tot een nieuwe generatie toestellen van vlaggenschip-kwaliteit behoort. Er is tot 16 GB RAM en 256 GB opslagruimte, verpakt in een behuizing van 146,5 x 68,1 x 9,1 mm.

Dat is aanzienlijk kleiner dan concurrerende toestellen met dit soort kracht, maar kan worden beschouwd als naast de Sony Xperia 5 III - totdat de Xperia 5 IV wordt gelanceerd, natuurlijk.

Er is een 5,9-inch display, wat de kleine afmetingen verklaart, ontworpen om gemakkelijker draagbaar te zijn dan apparaten met een groot scherm en de ervaring met één hand te verbeteren. Het is een AMOLED-scherm met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz.

Naast de stereoluidsprekers is er een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting - een zeldzaamheid op dit moment, zelfs op grotere apparaten - terwijl het ook Snapdragon Sound ondersteunt, wat betekent dat je toegang krijgt tot Hi-Res muziekondersteuning op compatibele headsets via aptX adaptive of LDAC.

Er is een 4300mAh batterij met ondersteuning voor 30W opladen - en die 30W HyperCharge lader wordt geleverd in de doos, dat is weer iets van een zeldzaamheid.

Dan komen we bij de camera's, waar Asus aanzienlijke veranderingen heeft aangebracht ten opzichte van de Zenfone 8. De belangrijkste Sony IMX766-camera wordt ondersteund door een 6-assige gimbal om stabiliteit te brengen in al uw content capture, het aanbieden van 50-megapixel beelden en tot 8K video-opname.

De tweede camera is ultrabreed en maakt gebruik van een Sony IMX363-sensor, terwijl de frontcamera een 12-megapixel Sony IMX663 is - die ook autofocus bevat om die selfies scherp te houden.

Het ontwerp van de telefoon heeft een upgrade gekregen, met plattere zijkanten voor een meer eigentijds ontwerp. De camera's en hun behuizing zijn groter geworden, waardoor de achterkant van het toestel meer opvalt, terwijl belettering details toevoegt aan het ontwerp, waarbij het lijkt alsof Asus wat inspiratie heeft ontleend aan zijn ROG Phone-familie.

Het toestel heeft een IP67-beschermingsgraad, dus geen compromissen op het gebied van bescherming, met een aluminium kern met daar omheen Gorilla Glass Victus, terwijl de achterkant bestaat uit een soft-touch composiet, verkrijgbaar in Midnight Black, Moonlight White, Starry Blue en Sunset Red.

De telefoon lanceert op Android 12 met Zen UI en misschien het enige negatieve aan het hele pakket is dat er slechts twee Android OS-updates en 2 jaar beveiligingsupdates zullen zijn, wat onder het gemiddelde valt dat elders wordt aangeboden.

Toch is dit een pakket dat zo ongeveer alles lijkt te bieden; vanaf €799 klinkt het alsof je veel telefoon voor je geld krijgt.

Geschreven door Chris Hall.