Asus bevestigt Zenfone 9 lanceringsdatum en kernspecificaties

(Pocket-lint) - De Zenfone 9 zal worden gelanceerd via een online evenement dat zal plaatsvinden op 28 juli, heeft het bedrijf bevestigd.

De Zenfone 9 komt als een update van de Zenfone 8 en het lijkt erop dat Asus vasthoudt aan het compacte formaat van het vlaggenschip, met als doel een telefoon te bieden die anders is dan de rest van de markt omdat hij geen enorm scherm heeft.

De Zenfone 9 zal niet hetzelfde ontwerp hebben, dat is naar verluidt volledig nieuw, met Asus die zegt dat het de "meest modern ogende Zenfone ooit" is.

Er komen updates voor de hardware, met de Zenfone 9 met de Snapdragon 8 + Gen 1, de nieuwste vlaggenschip hardware. Als er niets anders is, zal dit een compacte krachtpatser worden. Wat we echt graag zouden zien is beter thermisch beheer, aangezien de Zenfone 8 warm werd tijdens het spelen van games.

De teaser pagina van Asus geeft niet veel prijs, met afbeeldingen van een CPU, camera, telelens, opslag, een gaming controller en een gimbal, getoond op een smartphone scherm.

Wij denken dat de getoonde telefoon gewoon de Zenfone 8 is: er wordt in eerste instantie wel een frontcamera getoond, maar die verdwijnt als de animatie stopt, dus we denken niet dat dit een hint is naar een selfie-camera onder het scherm.

De gimbal en telelens zouden echter kunnen wijzen op een verandering - omdat de vorige Zenfone een normale en ultrawide camera had. Misschien zal er een geavanceerde stabilisatie in dit toekomstige model zitten?

Alles zal worden onthuld op 29 juli, met Asus gepland de online lancering evenement voor 15:00 CEST.

Geschreven door Chris Hall.