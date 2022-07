Asus ROG Phone 6 zal harder en sneller gamen, maar biedt slechts 2 jaar aan updates

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Asus heeft de ROG Phone 6 onthuld, de nieuwste in zijn populaire lijn gaming telefoons.

Hij volgt de ROG Phone 5-modellen op en biedt u opnieuw een aantal keuzemogelijkheden tussen de ROG Phone 6 en ROG Phone 6 Pro-modellen.

Het grote verschil tussen deze modellen is dat de ROG Phone 6 Pro beschikt over het volledige ROG Vision-scherm aan de achterzijde van de telefoon - samen met 18 GB RAM - in vergelijking met een eenvoudiger LED-scherm aan de achterzijde op lagere modellen. Het ROG Vision-display is aanpasbaar en biedt 60 animaties in zes verschillende scenario's.

De ROG Phone 6 familie stapt over op de Snapdragon 8+ Gen 1, dus hij biedt de nieuwste en krachtigste Snapdragon-hardware die er is, en zoals we al zeiden, kan hij worden geconfigureerd tot 18 GB en 512 GB opslagruimte.

Om lange gamesessies te ondersteunen, zit er een nieuw koelsysteem in het toestel, met een grotere grafietplaat en een grotere dampkamer, om de warmte weg te voeren van de SoC die zich in het midden van de telefoon bevindt. De luchtgaten zijn ook gevuld met boornitride om de thermische prestaties te verbeteren.

Naast het koelsysteem in de telefoon, blijft de ROG Phone een externe koeler aanbieden, de AeroActive Cooler 6. Asus raadt dit aan voor mensen die langer dan een uur gamen, omdat het de telefoon echt veel koeler kan houden om optimale prestaties te garanderen.

De AeroActive Cooler 6 heeft als bijkomend voordeel dat het meer fysieke knoppen bevat om games te bedienen, terwijl het ook een ander extern scherm biedt dat er geweldig uitziet.

Als we teruggaan naar de telefoon, zien we een 6,78-inch AMOLED-scherm dat verversingsfrequenties tot 165Hz biedt, maar ook de touch sampling opvoert tot 720Hz. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat je niets mist - en om je een snellere respons te geven dan rivalen wanneer je competitief aan het gamen bent.

Het is bedekt met Gorilla Glass Victus om het krasvrij te houden.

Om het hele apparaat van stroom te voorzien zijn er twee 3000mAh cellen, dus je krijgt 6000mAh totaal. Het is gesplitst vanwege de indeling in de telefoon met de centrale SoC, maar het ondersteunt ook 65W opladen.

Net als op eerdere ROG Phones zijn er twee USB-C poorten, wat betekent dat u een oplaadkabel aan de zijkant van de telefoon kunt aansluiten in plaats van aan het uiteinde, wat makkelijker is voor opladen tijdens het gamen. Of u kunt ervoor kiezen alleen de telefoon van stroom te voorzien en de batterij niet op te laden, wat wederom een optie is die is ontworpen om de warmte tijdens het gamen te beheersen.

Er is IPX4-bescherming voor deze telefoon, wat zeldzaam is voor gamingtelefoons en betekent dat hij tegen een spatje water kan en niet beschadigd raakt.

Er is ondersteuning voor Snapdragon Sound, dus je hebt aptX lossless audio en er is ook een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting voor degenen die Bluetooth willen vermijden. Er zijn stereoluidsprekers ingebouwd in de telefoon.

Ter ondersteuning van uw gaming biedt Asus ook de ROG Centra Ture Wireless Pro, een innovatieve hoofdtelefoon die draadloos kan zijn, of kan worden aangesloten voor een bekabelde USB-C-modus, met een ESS 9280 DAC om de audiokwaliteit op te krikken.

Net als bij eerdere ROG Phones is er een uitgebreid aangepast besturingssysteem, met ondersteuning voor negen verschillende gebaren, bewegingsbesturing, air triggers en de optionele Kunai 3 gamepad.

We hebben in het verleden veel ROG Phones gebruikt en ze maken geweldige gaming-apparaten, terwijl ze een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden voor de hardware die je krijgt.

De zwakke plek is vaak de camera - en hier heb je een Sony IMX766 hoofdcamera ondersteund door een macro en dat is het.

Het andere minpunt is dat Asus slechts twee OS-updates zal aanbieden - het zal dus stoppen bij Android 14 - en 2 jaar beveiligingsupdates. Dat is nu ver achter op de rest van de industrie, met veel bedrijven die het dubbele bieden.

De ROG Phone 6 Pro gaat £1099 kosten, terwijl de ROG Phone 6 er komt met 12GB of 16GB opties, geprijsd op respectievelijk £899 of £999.

