Nieuwe Asus ROG Phone 6 foto's onthullen ontwerp en accessoires

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Slechts een paar dagen geleden vingen we een glimp op van de ROG Phone 6 op de TENAA certificeringsdatabase.

Nu worden we getrakteerd op beelden van hoge kwaliteit die meer details onthullen, evenals onze eerste blik op de accessoires die worden aangeboden.

De nieuwe beelden komen met dank aan 91Mobiles, en tonen een soortgelijk ontwerp als de beelden van de TENAA database.

Opvallend is echter dat de Tencent branding niet aanwezig is op de nieuwe beelden, wat suggereert dat dit ook het ontwerp zal zijn dat gebruikt wordt voor het standaard model.

Aan de achterkant zien we een kleurendisplay, hoewel we verwachten dat dit eerder zal worden gebruikt voor gamer flair dan voor praktische doeleinden.

Ook afgebeeld is de AeroActive Cooler 6, een clip-on apparaat om te helpen bij het koelen dat ook dienst doet als een kickstand.

De koeler is veel flashier dan degene die is ontworpen voor de ROG Phone 5, en is nu voorzien van transparante elementen en prominente RGB-verlichting om een zeer futuristische look te creëren.

Hij lijkt ook veel groter te zijn, wat ongetwijfeld zal helpen bij de koeling - ten koste van de draagbaarheid.

Tot slot krijgen we een blik op de Devilcase Guardian Lite Plus, die het midden houdt tussen een telefoonhoesje en een bumper.

De case omsluit de camera-array van de ROG Phone 6, evenals de randen van het toestel, maar lijkt het achterpaneel grotendeels bloot te laten.

Misschien is dit om te helpen bij het koelen, of het zou kunnen zijn om compatibiliteit te behouden met accessoires zoals de eerder genoemde clip-on koeler.

Hoe dan ook, we hoeven niet lang meer te wachten, de ROG Phone 6 wordt naar verwachting aangekondigd op 5 juli 2022.

Geschreven door Luke Baker.