Afbeeldingen van Asus ROG Phone 6 geplaatst op TENAA tonen camera in vol ornaat

(Pocket-lint) - We hebben de aankomende ROG Phone al van dichtbij kunnen bekijken, maar de camera's bleven zorgvuldig verborgen op de prototype-modellen. Nu krijgen we eindelijk het hele plaatje te zien.

De nieuwe ROG Phone 6 is gespot op de TENAA certificatie database, samen met foto's die de camera configuratie onthullen - en enkele andere onverwachte veranderingen.

De camera's zijn te vinden in een horizontale array linksboven op het toestel, in een veel prominentere behuizing dan we eerder hebben gezien.

Verrassend genoeg zien we aan de rechterkant een display aan de achterkant, iets wat niet aanwezig was op de vroege prototypes.

Dit zou kunnen betekenen dat we meerdere varianten van de ROG Phone 6 zien, misschien een 'Pro' model naast een standaard, of het zou gewoon een verandering in het ontwerp kunnen zijn.

We zien ook Tencent branding naast het ROG logo linksonder, nog een aanwijzing dat het afgebeelde model een speciale editie kan zijn.

De camera's worden getipt als een 64MP hoofdcamera met een 12MP selfiecamera, hoewel de andere sensoren een mysterie blijven.

Elders hebben we geleerd dat de telefoon waarschijnlijk 65W opladen zal ondersteunen en dat de batterijcapaciteit waarschijnlijk in de buurt van 5850-6000 mAh zal zijn.

We verwachten een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 processor en Android 12 als standaard.

De ROG Phone 6 wordt naar verwachting 5 juli gelanceerd in Taiwan, en als u meer wilt weten, kunt u onze feature bekijken.

