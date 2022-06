Asus ROG Phone 6 komt met 65W opladen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Asus ROG Phone 6 en 6 Pro worden gelanceerd tijdens een evenement op dinsdag 5 juli 2022, maar dankzij een vermelding op China's 3C website, hebben we een vrij goed idee dat ze elk zullen beschikken over 65W snelladen.

Beide toestellen hebben het China Compulsory Certificate (3C) gekregen - een vereiste voor release in het land. Het is waarschijnlijk dat ze ook in andere landen gecertificeerd zullen worden.

Het standaardmodel wordt vermeld onder de naam "ASUS_AI2201_A", terwijl het Pro-toestel "ASUS_AI2201_B" heet. Ze worden getoond als 5G handsets en hebben maximale oplaadmogelijkheden van 65W. Bij elk toestel wordt een voedingsadapter geleverd.

Op de website van 3C is vooralsnog weinig meer te vinden. Er wordt echter beweerd dat de ROG Phone 6 zal draaien op de Snapdragon 8+ Gen 1 processor en een 165Hz scherm zal hebben.

De batterij binnenin zou maar liefst 6.000mAh zijn.

We zullen veel meer te weten komen tijdens het lanceringsevenement op 5 juli. Het merk heeft momenteel een aftelklok lopen op een speciale webpagina, waar je je ook kunt aanmelden voor meer informatie.

Het lanceringsevenement zal naar verluidt in Londen plaatsvinden, maar er zijn momenteel nog geen details over een livestream.

Geschreven door Rik Henderson.