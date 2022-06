Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Asus heeft aangekondigd dat het de volgende generatie vlaggenschip gaming telefoon zal lanceren tijdens een online-only evenement volgende maand. De fabrikant zal dit evenement gebruiken om te pronken met zijn volgende generatie draagbare Android krachtpatsers, evenals een paar andere stukjes en beetjes.

Hier is alles wat je moet weten over het evenement, wat je kunt verwachten en hoe je het kunt bekijken.

Het ROG Phone 6 lanceringsevenement vindt plaats op 5 juli om 13:00 uur BST. Hier leest u wat dat betekent voor u in uw tijdzone:

Taipei, Taiwan - 5 juli - 20:00 CST

Sydney, Australië - 5 juli - 22:00 AEST

Mumbai, India - 5 juli - 17:30 IST

Dubai, UAE - 5 juli - 14:00 GST

Berlijn/Parijs/Madrid - 5 juli - 14:00 CEST

Lagos, Nigeria - 5 juli - 13:00 WAT

Rio de Janeiro, Brazilië - 5 juli - 09:00 BRT

New York, Verenigde Staten - 5 juli - 08:00 EDT

Chicago, Verenigde Staten - 5 juli - 07:00 CDT

Los Angeles, VS - 5 juli - 05:00 PDT

Asus heeft nog geen live stream feed gedeeld die we kunnen embedden vanaf YouTube of Twitter, maar u kunt het lanceringsevenement hier direct op de website van het bedrijf bekijken.

Asus zal dit evenement natuurlijk gebruiken om alle details te onthullen van zijn volgende generatie vlaggenschiptelefoon, de ROG Phone 6. Het bedrijf heeft via zijn Twitter-handle ook onthuld dat het ook een aantal nieuwe accessoires en koptelefoons zal laten zien.

Het bedrijf heeft bevestigd dat deze telefoon zal beschikken over de onlangs aangekondigde Snapdragon 8 + Gen 1-processor, evenals een AMOLED-paneel van Samsung-makelij.

Hoewel het bedrijf weinig kwijt wil over de andere details, heeft een hands-on met een vroeg exemplaar al veel laten zien van wat we kunnen verwachten van de telefoon, waaronder een interessant semi-transparant ontwerp van de achterkant, dubbele USB-C poorten en een hoofdtelefoonpoort.

Hoewel populair onder gamers, is de ROG Phone-serie niet zo bekend bij alle consumenten. Het is een van de weinige opvallende'gaming phones'. Dat betekent dat hij beschikt over echt krachtige verwerkingsmogelijkheden en meestal is voorzien van meer geavanceerde koelingsmethoden en speciale fysieke of aanraakgevoelige knoppen aan de randen.

Meestal zien we ook krachtige stereo speakers, een 3,5mm poort voor bedrade koptelefoons en een paar extra accessoires zoals controllers en koelventilatoren die speciaal voor deze apparaten zijn gemaakt.

De ROG Phone 6 is de opvolger van de ROG Phone 5 en de ROG Phone 5 - die niet alleen de krachtigste en snelste telefoon wil zijn die er is - wordt ook gezien als een apparaat dat alle verschillende nieuwe Snapdragon-technologieën in de schijnwerpers zet. Dat betekent dat we niet alleen de nieuwe processor zullen zien, maar ook draadloos geluid en connectiviteitsverbeteringen. In veel opzichten is het een referentietoestel voor alle nieuwste ontwikkelingen van Qualcomm, en dat alleen al maakt het het overwegen waard.

Geschreven door Cam Bunton.