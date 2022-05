Asus ROG Phone 6: Alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wij zijn dol op de Asus ROG gaming-telefoons, die niet alleen goed presteren als het op gaming aankomt, maar in het algemeen ook gewoon geweldige telefoons zijn. Ze hebben een coole cyberpunk-esthetiek en bieden vaak ook nog eens waar voor hun geld.

Als u niet kunt wachten om te zien wat het merk nu weer in petto heeft, bent u hier aan het juiste adres. De ROG Phone 6 is in aantocht, en we hebben alles wat we tot nu toe weten op een rijtje gezet.

Er is nog geen officiële release datum gegeven, en ROG Phones hebben de neiging om op verschillende tijdstippen over de hele wereld te lanceren. Als we de ROG Phone 5S als voorbeeld nemen, die lanceerde in Taiwan in augustus 2021, maar het duurde tot november voordat hij onze kusten bereikte.

Ondanks dat, hebben we een aantal aanwijzingen gekregen die ons kunnen helpen het releasevenster te bepalen. We weten dat de ROG Phone 6 een van de eerste telefoons zal zijn die wordt uitgebracht met Qualcomm's nieuwste Snapdragon 8+ Gen 1 processor - en Qualcomm zegt dat de eerste telefoons met de 8+ Gen 1 in het derde kwartaal van 2022 op de markt zullen komen. Dus, daarom verwachten we een release datum tussen juli en september 2022.

Of het toestel in dat tijdsbestek ook buiten Taiwan op de markt komt, is net zo goed een gok als de onze.

Asus heeft een aantal zeer vroege technische monsters opgestuurd om te pronken met de Snapdragon 8+ Gen 1 processor, dus dankzij dit hebben we een vrij goede blik kunnen werpen op het ontwerp van de ROG Phone 6.

Android Central en Youtuber Dave2D mochten beiden met het toestel spelen en gaven ons een close-up blik op zo'n beetje alles behalve de camera's en softwareveranderingen.

De eerste exemplaren hadden een unieke semi-transparante glazen achterkant die een deel van de interne onderdelen laat zien. ROG's kenmerkende stijl is overal aanwezig, en op het achterpaneel staat prominent het woord 'Dare' gedrukt. Het is op dit moment onduidelijk of andere afwerkingen zullen worden aangeboden, maar we zijn niet zo zeker van het gigantische woordmerk, dus we hopen dat er andere opties zullen zijn.

De gebruikelijke dubbele USB-C-poorten zijn aanwezig, zodat je de telefoon tijdens het opladen in liggende of staande modus kunt houden en je gamesessie nooit hoeft te onderbreken. Er is ook een hoofdtelefoonaansluiting, als je hunkert naar low latency audio.

Een grote verandering is het ontbreken van blootliggende koelopeningen, wat ons nieuwsgierig maakt naar de nieuwe thermische oplossing. Android Central zag ook een rubberen pakking op de SIM-kaart lade, wat aangeeft dat de telefoon een zekere mate van waterdichtheid zal hebben.

De enige bevestigde hardwarespecificatie is de Snapdragon 8+ Gen 1 processor, maar het is een behoorlijk spannende, want het betekent dat de ROG Phone 6 waarschijnlijk de snelste gaming-telefoon ooit zal zijn.

Toen Android Central het prototype aan een aantal benchmarks onderwierp, ontdekte het dat het vrijwel alles op de markt versloeg. De enige uitzondering was de iPhone 13 Pro-serie, die de ROG Phone marginaal versloeg in 3DMark Wildlife Extreme.

Elders is het vooral speculatie, maar we verwachten een even groot scherm als zijn voorganger, rond de 6,78-inch. Veel groter zou onhandig zijn. Het wordt een paneel met een hoge verversingssnelheid - mogelijk een sprong van 144Hz naar 165Hz om de Red Magic 7 te evenaren. Het zou ons niet verbazen als er ook een drastische sprong wordt gemaakt in de sampling rate van het aanraakscherm, want Asus heeft wat in te halen op het gebied van Nubia's nieuwste scherm.

Hier is een tijdlijn van alles wat er is gebeurd in de aanloop naar de lancering van de Asus ROG Phone 6.

Android Central en Dave2D hebben gepost over hun hands-on ervaringen met een prototype van een toestel met een Snapdragon 8+ Gen 1 processor.

