(Pocket-lint) - Tegelijk met de lancering van Qualcomm's nieuwste en beste Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, stuurde Asus een aantal zeer vroege prototypes van haar aankomende gaming handset, de ROG Phone 6.

Onder degenen die het geluk hadden om de hand te leggen op het nieuwe toestel waren Android Central en Youtuber Dave2D.

Beiden mochten geen informatie delen over de softwarefuncties van het toestel, en de achterste cameramodule was vervangen door een plak zwart glas, maar we zijn toch een aardig stukje te weten gekomen over het Android gaming monster.

Ten eerste, hoewel de cameramodule is verduisterd, kunnen we zien dat het een vrij dramatische verandering is ten opzichte van de ROG Phone 5. Het is een veel grotere module, die hopelijk een aantal welkome verbeteringen zal brengen aan de adequate maar inspiratieloze camera-array van de ROG Phone 5.

Het ontwerp van de telefoon is ook behoorlijk opvallend, het neemt een aantal van de ontwerpkenmerken van zijn voorgangers over, maar voegt een semi-transparant achterpaneel toe dat een deel van de interne onderdelen van de telefoon laat zien. Op de achterkant staat ook het woord 'Dare', waarvan we niet zeker weten of het wel zo populair zal zijn.

De dubbele USB-C-poorten zijn er nog steeds, net als de hoofdtelefoonaansluiting. Deze keer lijkt Asus echter voor een gesloten ontwerp te gaan zonder blootliggende koelroosters, en een rubberen pakking op de SIM-kaartlade duidt op een zekere mate van waterdichtheid.

Het spannendste aan de ROG Phone 6 is natuurlijk dat hij wordt aangedreven door de Snapdragon 8+ Gen 1 - wat betekent dat het een van de krachtigste Android-telefoons ter wereld zou moeten zijn.

Android Central was in staat om het apparaat te benchmarken en, niet verrassend, verslaat het alle vorige generatie telefoons. Het enige dat het versloeg was de iPhone 13 Pro-serie, die een marginaal hogere score behaalt in de 3DMark Wild Life Extreme-test.

Helaas kon de verhoogde efficiëntie die de Snapdragon 8+ Gen 1 biedt niet worden getest, en de langere levensduur van de batterij die dit toestel biedt zou wel eens een van zijn killer features kunnen blijken te zijn.

Er is nog niets bekend over wanneer de ROG Phone 6 zal worden uitgebracht, maar we houden onze oren op de grond.

Geschreven door Luke Baker.