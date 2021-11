Asus ROG Phone 5s en 5s Pro gelanceerd met Snapdragon 888+ en 18GB RAM

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus heeft een spec-bumped versie van zijn geweldige ROG Phone 5 onthuld, en deze wordt geleverd met verrukkelijke kracht onder de motorkap.

De ROG Phone 5s en ROG Phone 5s Pro lijken ongelooflijk veel op hun voorgangers, maar worden geleverd met een krachtigere processor en zijn beschikbaar met een belachelijke hoeveelheid RAM.

In het bijzonder heeft Asus het Snapdragon 888-platform uitgewisseld en vervangen door de Snapdragon 888+ , die krachtigere primaire kernen heeft. De telefoon wordt ook geleverd in configuraties met maximaal 18 GB RAM. Dat niveau van RAM in een telefoon is - eerlijk gezegd - belachelijk.

Voor het Pro-model is dat de enige RAM-variant die beschikbaar is in een model dat ook wordt geleverd met 512 GB opslag. Wat betreft de niet-Pro, die komt ook in 8GB, 12GB en 16GB RAM-varianten met 128GB, 256GB of 512GB opslag.

Het enige andere echte verschil tussen de Pro en het standaardmodel zit aan de achterkant van de telefoon. Waar de reguliere 5s een kleurrijke LED-animatiearray aan de achterkant heeft, heeft de Pro een echt AMOLED-gebaseerd paneel dat in staat is tot meer geavanceerde animaties.

Verder zijn de twee telefoons hetzelfde en praktisch identiek aan de ROG Phone 5 van eerder dit jaar. Beide hebben enorme 6,78-inch AMOLED-schermen gebouwd door Samsung met verversingsfrequenties tot 144 Hz en een piekhelderheid tot 1200 nits.

Ze zijn bedekt met Corning Gorilla Glass Victus voor duurzaamheid, bieden ondersteuning voor HDR10 en HDR10+ en hebben krachtige stereoluidsprekers met speciaal gebouwde versterkers voor geweldige audio.

De ROG Phone 5s heeft niet alleen veel kracht in verwerking en graphics, maar ook in batterijcapaciteit. Met een batterij van 6000 mAh behoort hij tot de meest ruime op de markt en kan hij snel worden gevuld met bekabeld opladen van 65 W.

Er is een drievoudig camerasysteem aan de achterkant - hetzelfde als voorheen - met een 64 megapixel primaire camera, 13 megapixel ultrawide en 5 megapixel macro.

Je krijgt ook dezelfde aanraakgevoelige schouderknoppen die per spel kunnen worden geprogrammeerd/toegewezen aan specifieke functies, plus twee aanraaksensoren aan de achterkant en een display met een aanraakfrequentie van 360 Hz. Met andere woorden, het is een telefoon die is gebouwd voor gamers, en als het zoiets is als de ROG Phone 5, zal het uitstekend zijn.

Asus ROG Phone 5s is vanaf vandaag verkrijgbaar in Europa. In het VK kost het 16GB/512GB ROG Phone 5s-model £ 999, terwijl het 18GB/512GB Pro-model een prijskaartje van £ 1099 heeft en beschikbaar is voor pre-order.