(Pocket-lint) - Asus lijkt een nieuwe versie te ontwikkelen van zijn op gaming gerichte telefoon , de ROG Phone 5 , die eerder dit jaar werd gelanceerd met de Qualcomm Snapdragon 888-chipset. Het verbeterde model, waarvan wordt gedacht dat het ROG Phone 5S gaat heten, zou echter een Snapdragon 888 Plus kunnen bevatten.

De ROG Phone 5S verscheen onlangs in de productlijst van een Chinese online retailer AliExpress , waaruit bleek dat hij zou kunnen worden geleverd met 16 GB RAM en 256 GB opslag of 18 GB RAM en 512 GB opslag, evenals een 6000 mAh-batterij met 65 W snel opladen en de Leeuwebek 888 Plus. Houd er rekening mee dat toen Qualcomm afgelopen zomer de Snapdragon 888 Plus onthulde, Asus suggereerde dat de chipset naar een nieuwe ROG-telefoon zou komen.

De ROG Phone 5S, die beschikbaar is voor pre-order op AliExpress, bevat geen lanceringsdatum, maar vermeldt wel een enkele zwarte kleuroptie. Dit alles doet ons geloven dat de telefoon eerder vroeger dan later zou kunnen worden gelanceerd. We weten nog steeds niets van het scherm, de cameras of de afmetingen, maar aangezien het een S-upgrade is, kan men ervan uitgaan dat het niet al te veel zal verschillen van het model van vorig jaar. We vermoeden dat het op zijn minst een 144Hz AMOLED-scherm zal hebben.

Asus heeft de ROG Phone 5S nog niet officieel aangekondigd, dus neem alles hier met een korreltje zout. Misschien horen we binnenkort van het bedrijf.

