Asus Zenfone 8-prijzen lekten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Asus Zenfone 8 wordt morgen, woensdag 12 mei, officieel gelanceerd tijdens een online evenement .

Het zal ons laten zien of ze overeenkomen met het grote lek van fotos dat we vorige week hebben gemaakt , en hopelijk regionale prijzen onthullen - hoewel we misschien een heel goed idee hebben van wat ze al zullen zijn.

Dat komt omdat de prijsinformatie voor drie modellen ook is uitgelekt, waarbij tipgever Sudhanshu onthult hoeveel de 128 GB en 256 GB varianten in euros zullen kosten.

Geplaatst door 91Mobiles , zijn de vermeende prijzen als volgt:

Epic v Apple, de toekomst van projectoren en meer - Pocket-lint Podcast 102 Door Rik Henderson · 11 mei 2021

Asus Zenfone 8 - 8 GB RAM, 128 GB opslag: € 700 (ongeveer £ 602)

Asus Zenfone 8 - 8GB RAM, 256GB opslag: € 750

Asus Zenfone 8 - 16GB RAM, 256GB opslag: € 800

Er zijn nog geen prijzen voor de eveneens zwaar geruchten Asus Zenfone 8 Flip - het model met een opklapbare camera (zoals op de telefoon van vorig jaar).

Er wordt gezegd dat de telefoon daar momenteel niet zal lanceren vanwege de aanhoudende pandemie en met name de huidige crisis in India. Het is nog steeds op weg naar een Europese release.

De standaard Asus Zenfone 8 zal naar verluidt een Qualcomm Snapdragon 888-processor en 5,92-inch FHD + -scherm hebben,

De Asus Zenfone 8 Flip zal ook de Snapdragon 888 dragen, maar heeft een vergroot 6,67-inch scherm. De camera aan de achterzijde kan ook worden omgedraaid voor selfies.

Geschreven door Rik Henderson.