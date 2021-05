Asus Zenfone 8 Flip officieel: de beste selfiecameras in de branche?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus heeft de 2021-versie van zijn smartphone aangekondigd die dankzij de opklapbare camera een display biedt dat volledig vrij is van inkepingen of gaten.

De Zenfone 8 Flip is een telefoon van topkwaliteit, waarbij de drie cameras aan de achterkant van de telefoon naar voren kunnen draaien, waardoor dit een populair voorstel is voor diegenen die geweldige selfies willen.

Er is een behuizing van "vloeibaar metaal" en een verbeterde motor met een 50 procent sterke uitgaande as, getest op 300.000 saltos volgens Asus . U kunt alle cameras naar u toe gericht hebben, of u kunt de hoek aanpassen om precies de opname te maken die u wilt.

De cameras bestaan uit een Sony IMX686 64 megapixel hoofdcamera, Sony IMX363 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 8 megapixel 3x optische zoom camera.

AG-sensor betekent dat als je de telefoon laat vallen, de camera zichzelf opbergt.

Er is een groot 6,67-inch scherm, verkocht met het voordeel dat het elke pixel kan gebruiken, in plaats van een gat in je inhoud te hebben. Het is AMOLED, biedt een volledige HD + -resolutie en biedt een verversingssnelheid van 90 Hz.

De telefoon wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 5G , wat betekent dat u een topprestatie krijgt, met 8 GB RAM en tot 256 GB opslag - en ondersteuning voor microSD.

Het valt niet te ontkennen dat dit een grote telefoon is, en er is een grote 5000 mAh-batterij om hem de hele dag door te laten werken. Gezien de manier waarop het scherm is ingesteld met die cameras, is de klep waarschijnlijk populair bij mensen die graag inhoud consumeren, misschien onderweg video bekijken of willen gamen zonder het gat.

De Asus Zenfone 8 Flip is ook redelijk goed waar voor je geld, beginnend bij £ 699 / € 799, goedkoper dan veel telefoons van dit formaat met deze hardware.

Geschreven door Chris Hall.