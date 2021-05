Asus Zenfone 8 is een compacte telefoon met vlaggenschipkracht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus heeft zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd en is verrassend klein. In plaats van de beste specificaties op te stapelen in de grootste telefoon die het kan vinden, lanceert het een compact vlaggenschip dat mensen wil aanspreken die geen enorme telefoon willen.

Het komt op een markt wanneer de meeste kleine telefoons lage specificaties hebben, waarbij alleen deSony Xperia 5 echt in deze ruimte zit.

De Asus Zenfone 8 wil echter niet beknibbelen op de vlaggenschipspecificaties, maar biedt alle kracht die je in andere toptelefoons aantreft. Dat is een Qualcomm Snapdragon 888 5G die erin zit, opties voor RAM tot 16 GB en opslag tot 256 GB.

Er is een 5,9-inch scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels - 446ppi - dat adaptieve verversing tot 120 Hz biedt.

Er zijn dubbele luidsprekers, waarbij de oorluidspreker naar voren schiet en de basisspeaker naar beneden, elk met een Cirrus Logic-versterker en optimalisatie van Dirac. Er is ook een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm.

De batterij is een 4000 mAh-cel, wat behoorlijk groot klinkt gezien de compacte vorm van deze telefoon, terwijl er 30 W wordt opgeladen - en een 30 W HyperCharge-adapter in de doos.

Er zit een gat in het scherm voor de 12-megapixel Sony IMX663-camera aan de voorkant, terwijl de achterkant van de telefoon twee cameras krijgt: een 64-megapixel Sony IMX686-hoofdcamera met OIS en een 12-megapixel Sony IMX363 ultrabreed.

De ultragroothoekcamera kan worden gebruikt als macrocamera dankzij het korte scherpstelbereik, maar er is geen optische zoomlens, waarbij Asus in plaats daarvan suggereert dat je digitale zoom met sensoruitsnede gebruikt om dichter bij de actie te komen.

Er is IP69-waterbescherming en een mooie solide constructie, met een matte achterkant van Gorilla Glass Victus - die ook de voorkant van de telefoon beschermt.

Het is onwaarschijnlijk dat het ontwerp "kijk naar mij" zal schreeuwen, maar het formaat en de kracht zullen deze telefoon aantrekkelijk maken voor diegenen die niet willen opofferen om kleiner te worden.

Het andere voordeel dat het heeft, is dat het een lagere prijs biedt, beginnend bij £ 599 / € 599, een gezond stuk goedkoper dan de compacte telefoon van Sony. Er zal ook een early bird-prijs van £ 539 zijn voor degenen die vóór 31 mei kopen.

Geschreven door Chris Hall.