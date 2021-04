Asus bevestigt de lancering van Zenfone 8: markeer uw agendas voor 12 mei

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus heeft officieel bevestigd dat de volgende Zenfone op 12 mei wordt gelanceerd. Dat betekent dat we iets meer dan een paar weken moeten wachten tot we precies weten wat de Zenfone 8 voor ons in petto heeft.

In de lanceringsteaser geeft Asus wel iets weg met de slogan Big on performance. Compact van formaat . Dat suggereert duidelijk dat we een krachtige telefoon moeten verwachten, maar misschien een die niet zo groot is als sommige van de andere Android-vlaggenschepen op de markt.

Hoe compact het precies zal zijn, is een raadsel voor iedereen. We betwijfelen of een Android-fabrikant de route van de ultracompacte iPhone 12 mini zou volgen , maar misschien zou iets meer in lijn met de Pixel 5- grootte zinvol kunnen zijn.

Het is een interessante verandering ten opzichte van Asus. In het verleden was de Zenfone niet altijd zo klein. Zo heeft de Zenfone 7 Pro een 6,67 inch beeldscherm en weegt meer dan 200 gram.

Het andere dat de moeite waard is om op te merken aan de Zenfone-reeks, is natuurlijk dat het een ongebruikelijke telefoon is geweest als het om cameras gaat.

De displays hebben - de afgelopen paar generaties - geen inkeping of uitsparing voor de selfiecamera gehad. In plaats daarvan draait het hoofdcamerasysteem van achteren om, zodat je selfies kunt maken die net zo goed zijn als alle andere fotos die je maakt.

We moeten nog zien of dit doorgaat met de 8-serie, maar gelukkig duurt het niet lang voordat we erachter komen. Het evenement begint op 12 mei om 18.00 uur BST (19.00 uur CEST / 13.00 uur EST).

Geschreven door Cam Bunton.