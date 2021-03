ROG Phone 5 wordt geleverd in normale, Pro- en Ultimate-edities, tot maar liefst 18GB RAM

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus heeft de nieuwe versie van zijn speciale gaming-telefoon aangekondigd, de ROG Phone 5 . Er zullen een aantal verschillende versies van deze telefoon zijn, met drie varianten van het reguliere apparaat - en ook een Pro- en Ultimate-versie.

Alle apparaten hebben een soortgelijk ontwerp, in zwart of wit, met een contrasterende simkaarthouder aan de zijkant. De achterkant van de telefoon krijgt een RGB-gebied, met verlichting zodat je dat logo kunt aanpassen en meldingen kunt ontvangen.

Maar het is alleen de gewone telefoon die het RGB-logo heeft, waarbij de Pro- en Ultimate-versies een ROG Vision RGB-display aan de achterkant krijgen dat nog veel meer kan, zoals logos en andere animaties laten zien. U kunt de Armoury Crate-software gebruiken om deze RGB-gebieden aan te passen en te besturen.

Alle apparaten zitten op de Qualcomm Snapdragon 888 5G voor alle kracht die je maar wilt. Dat is een geweldige basis, maar de ROG Phone 5 biedt vervolgens verschillende RAM-niveaus, afhankelijk van het apparaat dat je kiest.

De reguliere versie van de ROG Phone 5 begint met 8/128 GB voor € 799, gaat vervolgens omhoog naar 12/256 GB voor € 899 en biedt tenslotte 16/256 GB voor € 999.

De ROG Phone 5 Pro wordt geleverd met 16/512 GB en kost € 1199, terwijl de ROG Phone 5 Ultimate maar liefst 18/512 GB krijgt voor € 1299 - maar dat wordt ook geleverd met een geschenkdoos vol met goodies.

Het door Samsung Display geleverde OLED-scherm werkt op 144 Hz en komt binnen op 6,8 inch, hoewel de telefoon slechts 2 mm groter is dan de vorige versie. Het wordt bekroond door Gorilla Glass Victus voor bescherming. De cameras zijn in principe hetzelfde als de vorige telefoon, met een 64-megapixel hoofdcamera, samen met ultragroothoek- en macrolenzen.

Er is een 6000 mAh-batterij, opgesplitst in twee cellen, die 65 W-opladen ondersteunt, met de belofte dat deze de toonaangevende concurrenten zoals de Xiaomi Mi 11 of Samsung Galaxy S21 Ultra zal overtreffen bij het spelen van toonaangevende games. Er zijn twee Type-C-poorten op de telefoon, één aan de onderkant en één aan de zijkant.

Een 3D-dampkamer en een grafietvel zijn geplaatst om de koeling te bevorderen, terwijl het SoC - systeem op chip - naar het midden van de telefoon is verplaatst in plaats van aan het ene uiteinde te zitten zoals bij normale telefoons. We zagen een vergelijkbare beweging van het Legion Phone Duel , met als voordeel dat je dan een accessoireventilator kunt toevoegen om de SoC direct te koelen door deze op de achterkant van de telefoon te klikken.

Er zijn twee stereoluidsprekers, evenals een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm, uitgerust met een DAC en AudioWizard-deck om de audio aan uw voorkeur aan te passen. Naast de audio is er een haptische engine die bijvoorbeeld wat voelbare feedback kan toevoegen. om je een meeslepender gevoel te geven in shooters.

Om uw spelprestaties te verbeteren, is er naast de kernhardware een volledige reeks bewegingsbedieningen die u kunt toewijzen aan het indrukken van knoppen, wat betekent dat u een gebaar kunt gebruiken om specifieke in-game functies uit te voeren - evenals luchttriggers op de bovenkant van de telefoon, waardoor tikken op het frame van de telefoon mogelijk is in plaats van knoppen op het scherm te gebruiken.

De ROG Phone 5 Pro en Ultimate breiden dit aanbod uit door twee extra aanraakgebieden aan de achterkant van de telefoon toe te voegen, zodat je meer knoppen kunt toevoegen.

Er gebeurt zeker veel op de ROG Phone 5, naast een Android 11-apparaat. Het goede nieuws is dat het overal verkrijgbaar zal zijn (volledige prijzen en datums moeten nog worden bevestigd), en het instapmodel is betaalbaar, terwijl het nog steeds veel kracht biedt.

