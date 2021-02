De ROG Phone 5 passeert DXOMARK en bevestigt een hoop specificaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is geen tekort aan lekken rondom de aanstaande ROG Phone 5 , maar dankzij een rapport van DXOMARK hebben we veel meer bevestigingen over deze nieuwe gaming-telefoon.

Met rapport bedoelen we niet een selectie van geruchten: nee, DXOMARK heeft een productiemodel van de ROG Phone 5 klaarstaan om te testen en het heeft de resultaten voor audio al gepubliceerd.

Beginnend met die resultaten, zegt DXO dat de ROG Phone 5 bovenaan de lijst staat voor zowel afspelen als opnemen, waarmee hij de Xiaomi Mi 10 Pro verslaat, wat we ons voorstellen dat Asus blij was dat DXOMARK deze resultaten publiceerde voorafgaand aan de lancering van de telefoon op 10 maart .

Inbegrepen is een afbeelding van hoge kwaliteit van de telefoon, voor- en achterkant. Dit komt overeen met eerdere lekken van TENAA, het certificeringsbureau, en geeft ons wederom een goed beeld van de RGB-achtige decoratie op de achterkant. Dat wordt leuk.

DXO bevestigt ook dat er een Qualcomm Snapdragon 888 is , dat er twee frontluidsprekers en een quad-microfoonopstelling zijn. Er is ook een koptelefoonaansluiting van 3,5 mm, dus audio wordt goed ondersteund.

Je kunt alle details over de audioscores op de site van DXO vinden via de onderstaande link, maar de afbeelding toont ons ook meer details over die camera.

De details onder de camera zeggen "64 MP quad bayer". Dat bevestigt een 64 megapixel sensor op de hoofdcamera. Dit suggereert dat het een vergelijkbare camera-instelling is als de ROG Phone 3 , die ook een 64-megapixel Sony IMX686-sensor had, samen met ultragroothoek- en macrocameras.

Details over de camera blijven schaars, maar we zullen alle details op 10 maart ontdekken - ervan uitgaande dat DXOMARK niet verder gaat en de details publiceert.

Geschreven door Chris Hall.